Юта висунула кримінальні обвинувачення Kalshi та двом співзасновникам — The Guardian

У штаті Юта, США, висунули кримінальні обвинувачення оператору ринку прогнозів Kalshi та двом його співзасновникам — генеральному директору Тареку Мансуру й операційній директорці Луані Лопес Ларі. Як повідомляє The Guardian, це сталося через кілька місяців після того, як федеральний суд відхилив спробу компанії перешкодити штату застосовувати до її діяльності суворі закони проти азартних ігор.

Суть обвинувачень

Обвинувачення висунули за тяжкими кримінальними статтями. Вони включають 13 епізодів порушення заборони штату на азартні ігри та ще один епізод, пов'язаний з отриманням прибутку від незаконної діяльності.

Генеральний прокурор Юти Дерек Браун заявив, що Kalshi продовжувала працювати у штаті попри рішення федерального суду про застосовність законів Юти щодо азартних ігор до компанії. За його словами, називати діяльність ринком прогнозів недостатньо, щоб змінити її правову оцінку, а федеральна реєстрація не ставить компанію вище за закон.

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Позиція компанії

У Kalshi назвали обвинувачення «надмірним втручанням» і заявили, що влада Юти діє з політичних мотивів. Компанія повідомила, що має намір домагатися припинення справи в суді, як вона вже робила в Аризоні.

Офіс генерального прокурора Юти не уточнив, яких саме покарань вимагатиме у справі, хоча обвинувачення за тяжкими кримінальними статтями можуть передбачати ув'язнення. Kalshi наполягає, що ринки прогнозів належать винятково до федеральної юрисдикції та не регулюються законами штатів про азартні ігри. Судові спори щодо регулювання таких платформ тривають приблизно у 20 штатах, а аналітики вважають, що питання може зрештою розглянути Верховний суд США.

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