НБА обмежує окремі ставки та застосує ШІ-моніторинг — CNBC

НБА посилює контроль за спортивними ставками напередодні сезону 2026–2027 років. Ліга обмежує окремі види парі, які пропонують її авторизовані партнери з грального бізнесу, а також застосовуватиме штучний інтелект для виявлення потенційно підозрілої активності, повідомляє CNBC.

Які ставки обмежать

У листі до букмекерських компаній, зокрема FanDuel, DraftKings і Fanatics, НБА запровадила обмеження на ставки щодо гравця, який першим закине м’яч у матчі. Вони також стосуватимуться ставок на баскетболістів, від яких очікують менш як 12 хвилин ігрового часу за матч, та експрес-ставок, що поєднують кілька прогнозів на слабкий виступ одного спортсмена.

У лізі вважають, що такі ринки можуть створювати ризики для чесності змагань, оскільки один гравець здатен вплинути на результат окремої ставки. Зміни відбуваються після серії справ, пов’язаних з азартними іграми, за участі колишніх гравців НБА Джонтея Портера, Террі Розіра та Деймона Джонса, а також колишнього тренера і гравця Чонсі Біллапса.

Платформа на основі ШІ

В окремому меморандумі для президентів клубів, генеральних менеджерів, фахівців із питань доброчесності та юристів НБА повідомила про створення внутрішньої системи моніторингу на основі ШІ. Вона аналізує баскетбольні дані, звіти про травми, інформацію із соцмереж щодо доступності гравців та індивідуальні дані про ставки.

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За словами виконавчого віцепрезидента НБА з управління лігою та політики Дена Спіллейна, платформа має допомогти оперативно виявляти й розслідувати потенційно підозрілу активність, пов’язану зі ставками. Комісар НБА Адам Сільвер заявив CNBC, що ліга прагне отримати ширший доступ до даних про ставки та більше контролювати доступні ринки, зокрема ринки прогнозів.

Навчання та захист від переслідувань

НБА також посилить навчання команд і новачків щодо спортивних ставок. Колишній гравець НФЛ і відставний агент ФБР Чарльз Тіллман проводитиме очні тренінги для кожного клубу. Новачки проходитимуть відповідне навчання під час NBA Combine та обов’язкової програми Rookie Transition.

Ліга оновила кодекс поведінки вболівальників, окремо наголосивши на забороні переслідувань, пов’язаних зі ставками. НБА також співпрацюватиме зі стороннім постачальником послуг для моніторингу образливих повідомлень і запустила захищену текстову гарячу лінію для повідомлень про погрози.

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