НФЛ закликала Верховний суд США підтримати правила штатів щодо ставок — Fortune

Національна футбольна ліга США (НФЛ) у 24-сторінковому поданні до Верховного суду США закликала підтримати позицію регуляторів штатів щодо спортивних контрактів на ринках прогнозів. Ліга вважає, що такі контракти є ставками на результати матчів і мають підпадати під правила штатів щодо азартних ігор, повідомляє Fortune.

Аргументи НФЛ

НФЛ заявила, що штати давно регулюють азартні ігри, а спортивні контракти є ставками на результати змагань, а не інструментами для захисту бізнесу від фінансових ризиків. Ліга закликала Верховний суд вирішити це питання до того, як мине ще один сезон НФЛ, посилаючись на необхідність зберегти цілісність змагань.

За даними, наведеними НФЛ, у першу неділю сезону 2026 року обсяг торгів контрактами на матчі ліги через платформи ринків прогнозів сягнув майже 2 млрд доларів. Це становило понад половину загального денного обсягу торгів на таких платформах.

Верховний суд США ще не погодився розглядати цю справу. Водночас Fortune зазначає, що суд, як очікується, може взяти її до розгляду наступного року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка навколо Kalshi

Суперечка стосується, зокрема, платформи Kalshi, що пропонує контракти на спортивні події. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США, яка регулює фінансові продукти, зокрема свопи, за нинішньої адміністрації дотримувалася переважно невтручального підходу до ринків прогнозів. Це дозволяло федерально зареєстрованим біржам, таким як Kalshi, пропонувати спортивні контракти без дотримання традиційних правил штатів щодо ставок.

Наприкінці серпня Апеляційний суд дев'ятого округу дозволив регуляторам Невади застосовувати закони штату про азартні ігри до спортивних контрактів Kalshi. У квітні Апеляційний суд третього округу в спорі Kalshi з регуляторами Нью-Джерсі став на бік платформи, класифікувавши її спортивні контракти як свопи, а не ставки.

Шостий округ також дозволив Огайо й Теннессі застосовувати свої гральні норми до контрактів Kalshi на час розгляду позовів. НФЛ підтримала позицію шостого та дев'ятого округів, заявивши, що різні судові рішення створюють невизначеність у нагляді та викликають побоювання щодо шахрайства, інсайдерської торгівлі й захисту споживачів.

Позиція інших ліг

На відміну від НФЛ, Головна ліга бейсболу, Major League Soccer і Національна хокейна ліга підтримали ринки прогнозів через партнерства з Kalshi та Polymarket. У Polymarket заявили, що співпрацюють із Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами, Комісією з цінних паперів і бірж США та професійними лігами задля створення узгодженої федеральної системи регулювання.

Читай нас у