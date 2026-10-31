Polymarket перевіряє підозрілі ставки на виборах в Ізраїлі — Anadolu Agency

Платформа прогнозних ринків Polymarket перевіряє підозрілі ставки, зроблені незадовго до завершення голосування на виборах в Ізраїлі. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The Wall Street Journal, про перевірку розповіла людина, обізнана з її перебігом.

Ставки перед завершенням голосування

За даними видання, операції принесли значні прибутки та були здійснені у незвично вдалий час. Ставки стосувалися прогнозів, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу покаже кращий результат, ніж його опонент.

На тлі цих операцій платформи прогнозних ринків, зокрема Polymarket, перебувають під посиленою увагою через можливе використання інсайдерської інформації для ставок, зазначає WSJ.

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Інші повідомлення про можливі порушення

У статті також ідеться, що правоохоронці США та Ізраїлю висунули обвинувачення військовослужбовцям, яких, за даними видання, підозрюють у використанні конфіденційної інформації для отримання прибутку від ставок на платформі.

Федеральні слідчі США, за інформацією WSJ, також готуються висунути обвинувачення працівникові KPMG, якого підозрюють у використанні інсайдерської інформації для операцій, пов'язаних із фінансовими результатами компаній, аудит яких проводила фірма. Окремо повідомлялося про випадки, коли користувачі нібито прив'язували викрадені дебетові картки до акаунтів Polymarket для фінансування ставок.

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