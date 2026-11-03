Суд у ПАР скасував рішення про ліцензію лотереї для Sizekhaya — TimesLIVE

Високий суд Преторії у ПАР скасував рішення міністра торгівлі, промисловості та конкуренції Паркса Тау про надання компанії Sizekhaya ліцензії на проведення національної лотереї. Суд також визнав недійсною ліцензійну угоду між міністром, Національною лотерейною комісією та Sizekhaya й направив питання на повторний розгляд міністру, повідомляє TimesLIVE.

Повторний розгляд ліцензії

Суд призупинив дію декларації про недійсність угоди на два послідовні шестимісячні періоди. Перші шість місяців відведено Тау для повторного розгляду рішення про надання ліцензії.

Наступні шість місяців передбачені для переговорів, укладення нової ліцензійної угоди та організації перехідних заходів, якщо міністр вирішить не надавати ліцензію Sizekhaya. Суд також зобов’язав Тау не брати до уваги звіт міністерського комітету та його рекомендації під час нового розгляду.

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Позов про перегляд рішення подали Ithuba Lottery і консорціум Ringeta, які оскаржили надання ліцензії компанії Sizekhaya.

Позиція компанії

У Sizekhaya Holdings заявили, що розчаровані рішенням суду. У компанії наголосили, що суд не зробив щодо неї негативних висновків за підставами, на які посилалися Ithuba та Ringeta, і назвали предмет спору технічним питанням процедури надання ліцензії.

Sizekhaya повідомила, що національна лотерея продовжує працювати у звичайному режимі: квитки можна купувати, розіграші відбуватимуться за графіком, а виграші виплачуватимуться як зазвичай. За заявою компанії, суд призупинив дію свого рішення в інтересах безперервного фінансування суспільно корисних проєктів через Національний трастовий фонд розподілу коштів лотереї, зокрема будинків для літніх людей і дітей.

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