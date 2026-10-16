Тайвань заблокував Coinbase і Kalshi через підозри у ставках на вибори — Taipei Times

У Тайвані заблокували доступ до платформ Coinbase Global Inc. та Kalshi Inc. через підозри в організації ставок на результати виборів. Суд у Новому Тайбеї дозволив тайванському регулятору у сфері комунікацій та інтернет-реєстру обмежити доступ до сайтів у країні, повідомляє Taipei Times.

Підозра у порушенні виборчого закону

Кримінальне слідче бюро Тайваню, яке звернулося до суду щодо обмежень, заявило, що сайти підозрюють у порушенні Закону про вибори та відкликання посадовців. Цей закон забороняє організовувати з метою прибутку азартні ігри, пов’язані з результатами виборів або відкликанням посадовців.

Деякі користувачі Coinbase на Тайвані повідомили, що не могли отримати доступ до сайту від середи. Coinbase і Kalshi не надали негайних коментарів щодо рішення про блокування.

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Посилення контролю перед голосуванням

Бюро заявило, що просило запровадити обмеження для захисту чесності виборів і запобігання іноземному втручанню, не уточнивши подробиць. Тайванська влада раніше попереджала, що кошти з материкового Китаю можуть потрапляти на острів через нелегальні фінансові канали та використовуватися для впливу на вибори. Водночас влада не стверджувала, що Coinbase або Kalshi працювали з коштами з Китаю.

Після поправок до виборчого законодавства 2023 року учасникам ставок на вибори може загрожувати до шести місяців ув’язнення, а операторам азартних ігор — до п’яти років. Раніше на Тайвані також заблокували Polymarket, основного конкурента Kalshi. Місцеві вибори 28 листопада стануть першим загальнонаціональним електоральним випробуванням для президента Лая Цінде після його вступу на посаду у 2024 році.

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