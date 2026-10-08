У Польщі затримали 58 людей у справі про незаконний гральний бізнес — RMF24

У Польщі співробітники Національної податкової адміністрації та поліція Лодзі затримали 58 осіб у межах операції проти незаконного грального бізнесу. Під час обшуків у кількох десятках місць, переважно в Лодзинському воєводстві, правоохоронці вилучили 287 нелегальних ігрових автоматів, комп’ютерне обладнання, носії даних і наркотики, повідомляє RMF24.

Обшуки у 51 закладі

Операцію провели працівники податкової адміністрації з різних регіонів країни разом із поліцейськими Лодзі. У 51 визначеному пункті затримали людей віком від 19 до 72 років.

Усім затриманим інкримінують фіскальні злочини, пов’язані з організацією незаконних ігор на автоматах. Серед них був 19-річний чоловік, який перебував у розшуку.

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Запобіжні заходи та вилучення

Сімом особам також інкримінують участь в організованій злочинній групі та ведення незаконної гральної діяльності. За цими статтями їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Щодо трьох підозрюваних застосували поліцейський нагляд, ще чотирьох тимчасово заарештували на строк від двох до трьох місяців. Двох людей також помістили під варту у справах про торгівлю наркотиками та їх зберігання.

Під час операції вилучили понад 598 тисяч злотих готівкою. За володіння нелегальним ігровим автоматом у Польщі передбачено штраф у 100 тисяч злотих за кожен пристрій, а організація азартних ігор може каратися великим штрафом і ув’язненням на строк до трьох років.

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