В Індонезії 12,3 млн людей вносили кошти на онлайн-гемблінг у 2025 році — Channel NewsAsia

В Індонезії 12,3 млн людей у 2025 році вносили кошти на платформи онлайн-гемблінгу, а обсяг пов’язаних із азартними іграми операцій становив 286,8 трлн індонезійських рупій. Про це з посиланням на дані індонезійського Центру аналізу та звітності про фінансові операції (PPATK) повідомляє Channel NewsAsia.

Онлайн-гемблінг у країні є незаконним, однак влада стикається з постійною появою нових сайтів та облікових записів після блокувань. Міністерство комунікацій і цифрових справ Індонезії заявило, що з 1 січня до 11 вересня вжило заходів проти 3,6 млн гральних вебсайтів.

Найуразливіші групи

За інформацією PPATK, 71% гравців у 2024 році заробляли менш як 5 млн рупій на місяць, а близько 570 тисяч із них отримували державну соціальну допомогу. Міністерство також оцінило кількість неповнолітніх, які зазнали впливу онлайн-гемблінгу, майже у 200 тисяч; 80 тисяч із них були молодшими за 10 років.

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27-річний продавець мотоциклів Кібо розповів журналістам, що щомісяця програє приблизно 30% свого доходу, який становить від 6 млн до 7 млн рупій. За його словами, навіть після виграшів він здебільшого знову робив ставки. Інший співрозмовник, Абун, який працював на традиційному ринку в Богорі, заявив, що через залежність утратив роботу та статус отримувача соціальної допомоги.

Блокування не зупиняють попит

Експерти, опитані виданням, вважають, що самих блокувань сайтів, заморожування рахунків та арештів операторів недостатньо, доки зберігається великий попит на азартні ігри. Вони звернули увагу на механіки, подібні до тих, які використовують соціальні мережі й мобільні ігри: бонуси за повернення, винагороди та повідомлення про нібито близький виграш.

Економіст і фахівець із державної політики Ахмад Нур Хідаят закликав проводити кампанії з поясненням фінансових ризиків азартних ігор та знайомити людей із легальними способами заощадження й інвестування. Дослідник Маде Супріатма зі сінгапурського ISEAS-Yusof Ishak Institute зазначив, що в Індонезії залежність від азартних ігор переважно сприймають як соціальну проблему, а не як питання психічного здоров’я.

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