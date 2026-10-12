У Німеччині тарифи на листи можуть зрости на 20% у 2027 році — The Local Germany

У Німеччині вартість надсилання листів може зрости в середньому на 20,35% із січня 2027 року. Такий граничний рівень підвищення тарифів на 2027–2028 роки запропонувало Федеральне мережеве агентство, яке регулює ціни Deutsche Post. Про це повідомляє The Local.

Можлива нова ціна листа

Нині пересилання стандартного внутрішнього листа вагою до 20 грамів коштує 95 центів. Якщо Deutsche Post повністю використає запропонований регулятором ліміт, ціна може зрости до 1,14 євро. Компанія також може встановити тарифи з кроком у п’ять центів — у такому разі стандартний лист може коштувати 1,10 або 1,15 євро.

Точні тарифи для кожного виду поштових відправлень Deutsche Post має визначити й оголосити пізніше. За даними видання, у попередні роки компанія повністю використовувала дозволений простір для підвищення цін. Очікується, що дорожчими стануть і посилки.

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Остаточне рішення очікують у листопаді

Deutsche Post, її конкуренти, організації із захисту прав споживачів та інші зацікавлені сторони можуть подати коментарі до запропонованого рішення до 30 жовтня. Остаточне рішення щодо підвищення тарифів очікується в листопаді.

Регулятор обґрунтував можливе зростання цін суттєвим скороченням обсягів листування. У 2005 році в Німеччині надіслали 16,9 млрд листів, а у 2025 році — трохи менш як 9,4 млрд. Водночас Deutsche Post продовжує утримувати мережу поштових скриньок, відділень і листонош.

Від 2012 року вартість пересилання стандартного листа в Німеччині приблизно подвоїлася: тоді вона становила 55 центів.

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