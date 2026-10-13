ABTA закликала британців не подавати заявки на ETIAS до запуску системи — The Guardian

Туристична асоціація ABTA закликала громадян Великої Британії не подавати заявки на електронний дозвіл ETIAS для поїздок до Шенгенської зони, оскільки дату запуску системи досі не визначили. Як повідомляє The Guardian, понад 150 сайтів уже пропонують оформити такий дозвіл, хоча офіційна система ще не працює.

Запуск ETIAS відклали

Після запуску ETIAS буде потрібен громадянам країн поза ЄС, яким не потрібна віза для в’їзду до Шенгенської зони. Серед них — мандрівники з Великої Британії, США, Австралії та Канади. Вартість заявки зросла з 7 до 20 євро, а особи віком до 18 років і понад 70 років не сплачуватимуть цей збір.

ETIAS планували запустити після впровадження паралельної системи в’їзду-виїзду ЄС — EES, однак обидва механізми неодноразово відкладали. Директор з питань публічної політики ABTA Люк Пезербридж заявив, що ETIAS не слід запроваджувати, доки EES не запрацює повністю та належним чином.

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Ризики неофіційних сайтів

Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex раніше попереджало про сайти, що імітують офіційний ресурс ETIAS і використовують схожі доменні імена. Комерційні посередники можуть законно подавати заявки від імені клієнтів, однак Frontex вказувало на ризики для захисту персональних даних, викрадення особистої інформації та надмірних зборів.

За даними ABTA, обізнаність мандрівників про майбутні прикордонні вимоги зросла з 41% у 2024 році до 56%. Пезербридж наголосив, що подавати заявку на ETIAS зараз не можна і не варто: після запуску діятиме лише один офіційний сайт для оформлення дозволу.

EES уже працює, проте прикордонним органам дозволили тимчасово призупиняти її застосування на пунктах пропуску, якщо черги стають надто великими. За опитуванням ABTA, 46% відвідувачів Європи повідомили, що пройшли повні перевірки; половина з них чекала менш ніж 30 хвилин, а 13% — близько години.

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