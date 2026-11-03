Британець завершив 28-річну навколосвітню подорож і повернувся додому

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57-річний мандрівник Карл Бушбі завершив подорож навколо світу, яка тривала 28 років, і повернувся до рідного міста Галл в Англії. На батьківщині чоловіка зустріли сотні людей і члени його родини.

Бушбі розпочав експедицію 1 листопада 1998 року в чилійському місті Пунта-Аренас. Тоді йому було 29 років. Колишній британський десантник поставив собі мету обійти світ пішки, не використовуючи транспорт для просування маршрутом і не повертаючись додому до завершення мандрівки.

За цей час він подолав приблизно 50 тис. км через чотири континенти та 30 країн. Зокрема, перетнув замерзлу Берингову протоку, а також уплав подолав Каспійське море та Ла-Манш.

Спочатку британець розраховував завершити подорож за 12 років. Однак суворі погодні умови, проблеми з візами, політичні конфлікти та пандемія COVID-19 суттєво затримали його повернення.

Особливо складним виявився маршрут через Росію. Через бюрократичні обмеження та короткий сезон, придатний для пересування, на його проходження знадобилося майже десять років. Під час перетину Берингової протоки мандрівника також затримували російські правоохоронці.

До рідного міста Бушбі дістався 2 листопада 2026 року. Після урочистої зустрічі в центрі Галла він вирушив до будинку своєї матері Анджели, яку не бачив близько десяти років. Їхнє возз'єднання стало завершенням майже тридцятирічної експедиції.

Джерело: Associated Press

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