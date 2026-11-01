Дубай запустив Dubai Access Club для туристів, які повертаються — The National

У Дубаї, ОАЕ, оголосили про запуск програми лояльності Dubai Access Club для мандрівників, які повторно відвідують місто. Запрошеним учасникам програми обіцяють ексклюзивні враження, послуги та переваги. Ініціативу представив кронпринц Дубая, заступник прем’єр-міністра та міністр оборони шейх Хамдан бін Мохаммед.

Програма для повторних відвідувачів

Як повідомляє The National, подробиць про конкретні бонуси для учасників Dubai Access Club поки не розкрили. Видання зазначає, що програму називають першою у світі туристичною програмою лояльності такого типу.

Нові ініціативи розробили Генеральний директорат з питань ідентичності та справ іноземців Дубая, Департамент економіки й туризму Дубая та Digital Dubai. Їх упроваджуватимуть у межах Shared Digital Channels Initiative.

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Візові послуги на Visit Dubai

Влада також інтегрує більше державних сервісів, зокрема подання заяв на туристичні візи, до Visit Dubai — офіційного туристичного сайту міста. Через нього можна буде подавати заяви на одноразові та багаторазові туристичні візи, а згодом планують додати інші візові категорії.

Розгляд заяв і видача віз залишатимуться у компетенції Генерального директорату з питань ідентичності та справ іноземців Дубая. Додаткові деталі щодо послуг мають оголосити пізніше.

У серпні Дубай прийняв 869 тисяч міжнародних туристів із ночівлею — це найвищий місячний показник із лютого. За перші вісім місяців року місто відвідали 6,97 млн міжнародних гостей, а у 2025 році їхня кількість становила 19,59 млн.

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