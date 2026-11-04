Лайнер Villa Vie Odyssey залишив Камбоджу без пасажирів — Global News Canada

Круїзний лайнер Villa Vie Odyssey залишив порт Сіануквіль у Камбоджі без пасажирів. На борту перебували близько 50 членів екіпажу, тоді як понад 200 людей, які жили на судні, були змушені зійти на берег після припинення його роботи.

Як повідомляє Global News, судно вирушило з порту у вівторок. Очільник туристичного департаменту Сіануквіля Таінг Сочіткрішна розповів Reuters, що близько 100 пасажирів залишалися в Камбоджі, а інші переважно вилетіли до інших країн регіону.

Рейс зупинили після 755 днів у морі

Компанія-оператор Villa Vie Residences зупинила подорож минулого тижня, коли лайнер зайшов до Сіануквіля. На той момент судно перебувало в морі 755 днів, а на борту було 203 пасажири. Компанія пропонувала людям орендувати або купувати помешкання на судні для тривалого чи постійного проживання.

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Оператор заявив, що подальша експлуатація стала фінансово неможливою через суттєве зростання цін на пальне в регіонах маршруту. Компанія пов'язала це з війною в Ірані та зазначила, що щомісячні витрати на одну каюту зросли з 1 800 доларів до орієнтовно 6–8 тисяч доларів США.

Пасажири забрали речі

У вівторок пасажирам дозволили забрати з лайнера решту особистих речей. Одна з них, Ширін Томас із Вілмінгтона у штаті Північна Кароліна, сказала Reuters, що на судні залишилося багато речей, які вона хотіла б забрати.

Villa Vie Residences заявляла, що допоможе пасажирам із тимчасовим проживанням, однак деякі люди на борту стверджували, що не отримали такої підтримки. Канадка Мері Енн Демсар повідомила, що власники не пояснили, чи буде подорож продовжена. Остаточний пункт призначення лайнера компанія не підтвердила.

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