Neos відкриє перший прямий рейс між Європою та Косумелем — Mexico News Daily

Італійська авіакомпанія Neos 24 грудня розпочне виконувати прямі рейси між аеропортом Мальпенса в Мілані та мексиканським островом Косумель. Це буде перше пряме авіасполучення Косумеля з Європою, повідомляє Mexico News Daily.

Рейси виконуватимуть щочетверга на літаках Boeing 787 Dreamliner. Губернаторка мексиканського штату Кінтана-Роо Мара Лесама заявила, що новий маршрут має відкрити для туристів можливість відвідати Косумель і регіон Мексиканських Карибів.

Розширення аеропорту Косумеля

Лесама також звернула увагу на розширення аеропорту Косумеля, яке передбачає будівництво нового термінала. За даними місцевих медіа, у липні роботи були виконані на 65%, а введення об'єкта в експлуатацію очікують на початку 2027 року.

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Нові маршрути Aeroméxico до США

Мексиканська Aeroméxico також запланувала три щоденні рейси з Міжнародного аеропорту Мехіко до Санта-Ани в окрузі Орандж у Каліфорнії, Форт-Лодердейла у Флориді та Портленда в Орегоні. За даними аналітичної компанії Cirium, польоти мають розпочатися 10, 14 і 21 січня 2027 року відповідно та виконуватися літаками Boeing 737. Дати ще можуть змінитися до початку польотів.

Два з трьох маршрутів Aeroméxico відновлює після попереднього припинення. Розширення стало можливим після того, як Міністерство транспорту США 16 жовтня скасувало обмеження на розширення операцій з аеропортів Мехіко та імені Феліпе Анхелеса. Суперечка стосувалася розподілу слотів і переведення вантажних рейсів до аеропорту імені Феліпе Анхелеса.

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