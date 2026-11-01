PIA відновила щотижневі прямі рейси між Ісламабадом і Пекіном — Dawn

Пакистанська авіакомпанія Pakistan International Airlines (PIA) 30 жовтня відновила прямі рейси між Ісламабадом і Пекіном. Перший літак виконав рейс, відновивши пряме авіасполучення між столицями Пакистану та Китаю.

Рейси щоп’ятниці

За оновленим розкладом перевізник літатиме між Ісламабадом і Пекіном один раз на тиждень — щоп’ятниці. Авіакомпанія має намір пропонувати конкурентні тарифи та забезпечувати регулярне й надійне обслуговування пасажирів.

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Про відновлення польотів повідомляє Dawn. Видання зазначє, що повернення маршруту має зміцнити авіаційні зв’язки між Пакистаном і Китаєм та відновити регулярну присутність PIA на китайському ринку.

Співпраця з китайськими перевізниками

PIA також посилила співпрацю з трьома китайськими авіакомпаніями: Air China, Shenzhen Airlines і Hainan Airlines. Завдяки партнерству з Air China пасажири зможуть скористатися подальшими стикувальними рейсами до різних внутрішніх напрямків Китаю через Пекін, який є великим авіаційним вузлом.

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