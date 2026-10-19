Південна Корея розвиватиме п’ять туристичних хабів біля аеропортів — Fortune

Південна Корея планує розвивати п’ять великих туристичних хабів поблизу регіональних аеропортів Кімхе, Тегу, Чхонджу, Муан і Ян’ян. Ініціатива має допомогти поширити туристичний потік за межі Сеула й столичного регіону, повідомляє Fortune.

У 2025 році країну відвідали 18,9 млн іноземних туристів — це більше за попередній рекорд у 17,5 млн, встановлений у 2019 році. Водночас значна частина туристичного буму припадає на Сеул, зокрема на популярні райони Ітхевон і Сонсу-дон.

Лише третина туристів їде за межі столиці

Заступник міністра культури, спорту і туризму Південної Кореї Кім Дехьон на Глобальному форумі туристичної економіки в Макао 16 жовтня заявив, що лише близько третини іноземних відвідувачів подорожують поза Сеулом і столичним регіоном. За його словами, для поїздок до інших частин країни туристам потрібна можливість діставатися туди без пересадки в Сеулі.

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Південна Корея також прагне пов’язати популярність корейської культури, або K-wave, із сільськими та регіональними напрямками. Локації зйомок популярних драм і фільмів, місцеві фестивалі та регіональну кухню планують перетворювати на туристичні пропозиції, доступні лише в конкретних місцевостях.

Регіональний туристичний бізнес

За словами Кіма, за останні 13 років у 147 регіонах країни було створено понад 1 400 місцевих підприємств, пов’язаних із туризмом. До них належать заклади розміщення, ресторани та туристичні програми.

Під час форуму також обговорювали зростання інтересу до другорядних міст в інших країнах Азії. Зокрема, у Китаї туристи дедалі частіше обирають не тільки Пекін і Шанхай, а й Ченду та Чунцін. Генеральний директор авіаційної компанії Capital A зі штаб-квартирою в Малайзії Тоні Фернандес зазначив, що для перевізників дедалі важливішими стають міста другого й третього рівнів, а не лише столиці.

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