Ryanair скоротить у Бельгії 20 маршрутів і понад мільйон місць — Cyprus Mail

Авіакомпанія Ryanair скоротить 20 маршрутів і понад 1 млн пасажирських місць у зимовому розкладі рейсів із Бельгії у 2026 році. Перевізник також попередив про істотне зростання авіатарифів у 2027 році через вищі ціни на пальне, повідомляє Cyprus Mail.

Скорочення зимового розкладу

Зимовий розклад Ryanair передбачає використання на шість літаків менше в аеропортах Брюссель-Шарлеруа та Брюссель-Завентем. Компанія заявила, що це становитиме скорочення інвестицій на 600 млн доларів.

Ryanair пов’язала зміни із запланованим підвищенням у Бельгії авіаційного податку — з 2 євро за квиток у січні 2025 року до 7 євро в січні 2027-го. Спочатку ставку пропонували збільшити до 10 євро, але після тиску з боку галузі її знизили. Водночас авіакомпанія вважає і переглянутий тариф надто високим.

Перевізник заявив, що перенаправив із Бельгії шість літаків, понад мільйон пасажирських місць і 20 маршрутів для зимового розкладу 2026 року. Ryanair також попередила про можливі подальші втрати, якщо податок залишиться чинним.

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Прогноз щодо вартості квитків

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі в інтерв’ю Euronews заявив, що компанія не запроваджуватиме паливних надбавок, однак авіатарифи у 2027 році суттєво зростуть через вищі ціни на нафту.

За його словами, цього року Ryanair зафіксувала витрати на пальне на рівні приблизно 67 доларів за барель завдяки попереднім угодам. У 2027 році цей захист від цінових коливань завершиться, а ціна, за оцінкою О’Лірі, може зрости вдвічі.

Компанія також розкритикувала систему торгівлі викидами ЄС. За позицією Ryanair, вона збільшує витрати на рейси всередині блоку, водночас звільняючи від них рейси поза Євросоюзом. О’Лірі закликав скасувати авіаційні податки в Бельгії, оскільки, на його думку, вони зменшуватимуть пасажиропотік, туризм та інвестиції.

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