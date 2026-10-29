Ryanair змінить час закриття стійок здавання багажу з 10 листопада — RMF24

Авіакомпанія Ryanair із 10 листопада закриватиме стійки здавання багажу в усіх аеропортах, які вона обслуговує, за одну годину до запланованого вильоту. Нині пасажири можуть здати багаж не пізніше ніж за 40 хвилин до відправлення рейсу, повідомляє RMF24.

Більше часу перед вильотом

У Ryanair пояснили, що зміна має дати пасажирам із зареєстрованим багажем більше часу для проходження контролю безпеки, паспортного контролю та прибуття до виходу на посадку.

Перевізник також прагне зменшити кількість випадків, коли мандрівники запізнюються на рейси через черги на контролі безпеки або паспортному контролі. У компанії зазначили, що це особливо важливо в періоди підвищеного пасажиропотоку в аеропортах.

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Для більшості пасажирів правила не зміняться

За даними Ryanair, приблизно 20% її клієнтів здають багаж. Для решти 80% пасажирів, які проходять онлайн-реєстрацію та не здають багаж до багажного відсіку, порядок дій не зміниться.

Про це заявив представник маркетингового підрозділу Ryanair Дара Брейді. Він запевнив, що нововведення не стосується пасажирів, які проходять онлайн-реєстрацію та подорожують без зареєстрованого багажу.

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