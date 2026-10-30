Сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines продовжила скасування рейсів між Сінгапуром і Дубаєм до 28 лютого 2027 року. Причиною перевізник назвав геополітичну ситуацію на Близькому Сході, повідомляє Channel NewsAsia.

Які рейси скасовано

Обмеження стосуються рейсу SQ494 із Сінгапуру до Дубая та рейсу SQ495 із Дубая до Сінгапуру. Раніше Singapore Airlines скасувала ці рейси до 1 грудня, а тепер продовжила скасування майже ще на три місяці — до кінця лютого.

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Повернення коштів пасажирам

Авіакомпанія повідомила, що пасажири скасованих рейсів можуть отримати повне відшкодування за невикористану частину квитка. Ті, хто придбав квитки безпосередньо у Singapore Airlines, можуть подати онлайн-заявку на повернення коштів.

Пасажирам, які бронювали перельоти через туристичних агентів або авіакомпанії-партнери, порадили звертатися до агента або перевізника, у якого було придбано квиток. Singapore Airlines також попередила, що через мінливу ситуацію можуть бути порушені й інші її рейси, та рекомендувала перевіряти статус польоту й оновити контактні дані в бронюванні для отримання повідомлень.

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