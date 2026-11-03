Туристичні доходи Кіпру впали на 6,2% на тлі зростання в Греції — Cyprus Mail

На Кіпрі туристичні доходи за перші вісім місяців 2026 року становили €2,32 млрд — на 6,2% менше, ніж €2,47 млрд за аналогічний період 2025 року. Водночас у Греції надходження від туризму зросли на 9,4%, до €18,2 млрд, а кількість мандрівників збільшилася на 10%, до 28,5 млн осіб, повідомляє Cyprus Mail.

Кількість прибуттів на Кіпр за дев’ять місяців року скоротилася на 5,6% у річному вимірі. Видання пов’язує різну динаміку туристичних секторів двох країн із наслідками війни на Близькому Сході та невизначеністю, яку вона спричинила для подорожей.

Скасування бронювань навесні

Заступник міністра туризму Кіпру Костас Куміс заявив, що в березні та квітні галузь зіткнулася з десятками тисяч скасувань поїздок і різким уповільненням бронювань. У деякі періоди резервування фактично зупинялися як для найближчих дат, так і на решту року.

За його словами, у перші чотири місяці року спад кількості туристичних прибуттів сягав 17,9%, однак до кінця вересня скоротився до 5,6%. У вересні Кіпр прийняв 580 889 туристів — рекордну для цього місяця кількість, на 1,8% більше, ніж у вересні 2025 року, та на 14% більше, ніж у вересні 2024-го.

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Доходи ще не відновилися

Попри поліпшення показників прибуттів, доходи галузі поки не повернулися до торішнього рівня. У серпні надходження від туризму на Кіпрі скоротилися на 3,4% у річному вимірі, до €562 млн. За січень—серпень відставання від показника попереднього року становило €153,1 млн.

У вересні зростання підтримали туристи з Ізраїлю: їхня кількість збільшилася на 31,4%, до 105 249 осіб. Кількість відвідувачів із Великої Британії, найбільшого для Кіпру ринку, зросла на 2,8%, до 184 345. Водночас прибуття з Франції скоротилися на 48,9%, до 4 994 осіб.

Туристичне відомство Кіпру запропонувало бюджет у €59,4 млн на 2027 рік. Близько 62% цієї суми планують спрямувати на просування країни як туристичного напряму та розвиток туристичних пропозицій, зокрема рекламні кампанії, участь у профільних виставках і програми стимулювання.

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