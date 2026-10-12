У 10 аеропортах Куби не буде авіапального до 1 листопада — The Rio Times

У десяти аеропортах Куби, зокрема в міжнародному аеропорту імені Хосе Марті в Гавані, до 1 листопада не буде доступне авіапальне Jet A-1. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на авіаційні повідомлення NOTAM, обов’язкові для перевірки екіпажами та авіакомпаніями перед польотами.

Обмеження набули чинності 30 вересня о 00:31 за UTC та мають діяти до 04:00 за UTC 1 листопада, що відповідає опівночі за кубинським часом. Повідомлення з номерами A3459–A3468/26 замінили попередню серію, термін дії якої спливав 1 жовтня.

Які аеропорти охоплені обмеженням

Заправка літаків недоступна в аеропортах Гавани, Варадеро, Сьєнфуегоса, Санта-Клари, Камагуея, Кайо-Коко, Ольгіна, Сантьяго-де-Куба, Мансанільйо та Кайо-Ларго. Формулювання у всіх повідомленнях однакове: «JET A1 FUEL NOT AVBL», тобто авіапальне Jet A-1 недоступне.

Водночас паливні обмеження самі по собі не означають закриття аеропортів або скасування рейсів. Авіакомпанії можуть виконувати короткі маршрути, зокрема з Флориди, завантаживши достатньо пального для зворотної дороги. Для далеких маршрутів може знадобитися технічна посадка в іншій країні для дозаправки.

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Скорочений режим роботи

Окремі NOTAM також передбачають скорочення годин роботи низки аеропортів. Аеропорт Ольгіна у понеділок, вівторок, середу та вихідними працюватиме з 07:00 до 16:30 за місцевим часом, у четвер — до опівночі, у п’ятницю — до 21:00.

У Сьєнфуегосі аеропорт відкритий з 08:00 до 13:00 з понеділка до суботи. Камагуей закриватиметься о 13:00 у вівторок і середу, а аеропорт Сантьяго-де-Куба працюватиме цілодобово лише щочетверга. Кайо-Коко, Мансанільйо та Кайо-Ларго обслуговуватимуть рейси лише за запитом, поданим щонайменше за 24 години.

Попередні обмеження на заправку літаків Куба запровадила в лютому, і відтоді їх неодноразово продовжували. Пасажирам радять перевіряти актуальний час вильоту безпосередньо в авіакомпаній перед подорожжю.

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