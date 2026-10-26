VietJet Air відкрила рейси між Тайнанем і Ханоєм — Taipei Times

В'єтнамський лоукостер VietJet Air запустив новий маршрут між Тайнанем на Тайвані та Ханоєм. Це третій міжнародний напрямок, що працює з аеропорту Тайнаня, повідомляє Taipei Times.

Рейси чотири рази на тиждень

Перельоти виконуватимуться літаками Airbus A321 чотири рази на тиждень — у вівторок, четвер, п'ятницю та неділю. Рейс із Ханоя вилітатиме о 7:50 та прибуватиме до Тайнаня об 11:10. Зворотний рейс відправлятиметься з Тайнаня о 12:10 і прибуватиме до Ханоя о 14:00.

Заступник мера Тайнаня Є Цзе-шань зустрів пасажирів першого рейсу з Ханоя. Він зазначив, що всі 230 місць на рейсі з Тайнаня були продані.

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Третій міжнародний напрямок

Міська влада Тайнаня розраховує, що нове авіасполучення допоможе залучити до міста більше туристів із Південно-Східної Азії. Маршрут також має стати зручнішим варіантом для туристичних і ділових поїздок до В'єтнаму для мандрівників із району Тайнаня.

Іншими двома міжнародними маршрутами з аеропорту Тайнаня є рейси до японських Окінави та Кумамото, які виконує Tigerair Taiwan.

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