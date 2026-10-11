DA випереджає ANC в Екурхулені та Нельсон-Мандела-Бей — TimesLIVE

У ПАР партія DA має незначну перевагу над ANC серед імовірних виборців у метрополіях Нельсон-Мандела-Бей та Екурхулені. У Нельсон-Мандела-Бей за DA готові голосувати 37,7% опитаних, за ANC — 37,4%; в Екурхулені показники становлять 31,2% та 29,4% відповідно, повідомляє TimesLIVE.

Мінімальний розрив

Дослідження eNCA MarkData провели напередодні муніципальних виборів, призначених на 4 листопада. Похибка вибірки становить 3,11% для Нельсон-Мандела-Бей і 3,07% для Екурхулені.

Соціологи опитали по 1 тисячі виборців у кожній із шести найбільших метрополій країни: Йоганнесбурзі, Тшване, Екурхулені, Етеквіні, Нельсон-Мандела-Бей і Кейптауні. Учасниками були зареєстровані виборці, які заявили про намір голосувати на цих виборах.

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Як проводили опитування

Інтерв'ю тривали з 10 серпня до 14 вересня — телефоном та особисто, мовою, обраною респондентами. Особисті опитування проводили в тауншипах, районах із низькими та середніми доходами. У заможніших закритих районах, а також у небезпечних місцевостях респондентів опитували телефоном.

За даними дослідження, підтримка EFF суттєво зростає серед виборців віком від 18 до 25 років у кількох метрополіях. Партія MK також є помітною силою в Етеквіні, Йоганнесбурзі та Екурхулені. ActionSA демонструє зростання потенційної підтримки порівняно з виборами 2021 року, а Freedom Front Plus має вищі, ніж очікували, показники в Екурхулені.

Падіння підтримки ANC

ANC, за висновками опитування, втрачає підтримку по країні, найбільше — у метрополіях, якими партія керує або співкерує. Значна більшість респондентів покладає на ANC відповідальність за низьку якість муніципальних послуг.

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