Демократка Джина Хінохоса перемогла на виборах губернатора Техасу — Cyprus Mail

У США демократка Джина Хінохоса перемогла республіканця Грега Ебботта на виборах губернатора Техасу, а Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу. Як повідомляє Cyprus Mail, ці результати стали політичною невдачею для мільярдера Ілона Маска, який підтримував республіканських кандидатів і намагався зберегти Техас під контролем Республіканської партії.

За даними видання, Маск витратив майже пів мільярда доларів на підтримку республіканців. У Техасі розміщені його автовиробник Tesla, компанія SpaceX, що працює у сфері ракетних технологій та штучного інтелекту, а також запланований спільний проєкт із виробництва чипів. Напередодні голосування Маск закликав своїх підписників у X голосувати за республіканців, однак пізніше видалив цей допис.

Ринки відреагували падінням акцій

Акції SpaceX на передринкових торгах втратили 3,8%, а Tesla — 3,6%, відстаючи від ширшого ринку. Одним із можливих викликів для бізнесу Маска видання називає повільніше погодження дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту.

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Аналітики та експерти очікують, що демократи посилять контроль за такими проєктами й можуть просувати мораторії на їхнє будівництво. Це пов'язують зі спротивом місцевих громад через зростання вартості електроенергії. Генеральний директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд заявив, що перемога демократів у Конгресі може посилити регуляторний тиск на технологічний сектор і розвиток ШІ.

Позиція нової губернаторки

Хінохоса раніше через суд домагалася доступу до листування Маска та Ебботта й звинувачувала колишнього губернатора в наданні бізнесменові вигідних умов. Вона також критикувала ініціативи Ебботта щодо обмеження дата-центрів, називаючи їх політичним жестом, і виступала за негайне припинення схвалення нових проєктів до посилення захисту місцевих громад та скасування податкових пільг.

SpaceX розвиває центри обробки даних Colossus і Colossus II поблизу Мемфіса та планує наростити їхню потужність із 1,7 гігавата наприкінці вересня до 3 гігаватів до кінця року, а наступного року — до 13 гігаватів. SemiAnalysis виявила понад 9 гігаватів запланованих або таких, що будуються, потужностей, зокрема нові об'єкти у комплексі Starbase в Бока-Чіка, штат Техас. Хінохоса також виступала проти можливого продажу SpaceX прибережного державного парку.

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