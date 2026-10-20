Ексочільниця охорони здоров’я Огайо Емі Актон лідирує в опитуваннях — TIME

У США демократка Емі Актон, колишня керівниця охорони здоров’я штату Огайо, випереджає республіканця Вівека Рамасвамі в опитуваннях перед виборами губернатора. Перегони залишаються близькими, однак результати досліджень дають Актон перевагу, повідомляє TIME.

Рамасвамі отримав повну підтримку президента Дональда Трампа невдовзі після оголошення своєї кампанії. Це фактично звузило поле потенційних республіканських кандидатів, до якого могли увійти генеральний прокурор штату Дейв Йост, скарбник Роберт Спрейґ і віцегубернатор Джим Трессел.

Витрати на рекламу

Рамасвамі та групи, що його підтримують, витратили 101 млн доларів на рекламу проти Актон, з яких 36 млн доларів витратив сам кандидат. Актон і союзні з нею групи витратили приблизно третину цієї суми. У їхній рекламі Рамасвамі називають шахраєм, який нібито здобув статки, вводячи інвесторів в оману. Сам Рамасвамі заперечує ці звинувачення.

У рекламній кампанії проти Актон також поширювали твердження, пов’язані з інцидентом у її будинку в серпні 2019 року, на який реагувала поліція. Актон заявила, що Рамасвамі суттєво спотворює обставини цієї історії, та через це відмовилася виходити з ним на дебати.

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Складна кампанія для республіканця

Рамасвамі позиціонує себе як кандидата, який стане найконсервативнішим губернатором в історії Огайо. Він підтримує скорочення податків, економічний розвиток, центри обробки даних для штучного інтелекту та жорстку імміграційну політику.

На республіканських праймеріз Рамасвамі легко здобув номінацію, проте майже п’ята частина виборців віддала голоси за його суперника Кейсі Путча. Професор політичних наук Університету Дейтона Крістофер Дівайн зазначив, що для частини республіканського електорату може бути важливою ідентичність Рамасвамі як американця індійського походження та індуїста.

Огайо раніше вважали одним із ключових штатів, де результати виборів важко передбачити, але Трамп перемагав там на всіх трьох президентських виборах із відривом від восьми до 11 відсоткових пунктів. Республіканці припускають, що соціологія може недооцінювати їхніх виборців, тоді як демократи оцінюють губернаторські перегони як рівні, у кращому разі.

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