Фон дер Ляєн запропонувала залучити ШІ до одноразової звітності бізнесу — Politico Europe

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Таорміні, Італія, запропонувала залучити штучний інтелект до спрощення адміністративних процедур для бізнесу в ЄС. Ідеться про підхід «лише один раз», за якого компанії зможуть подавати інформацію державним органам один раз, а ШІ допомагатиме адміністраціям ефективно використовувати ці дані.

Одноразове подання даних

Про пропозицію фон дер Ляєн заявила 12 жовтня під час закритої зустрічі Європейської народної партії на Сицилії, повідомляє Politico Europe. За її словами, європейські компанії неодноразово надають ту саму інформацію різним державним органам, витрачаючи на це час.

За даними видання, це перший випадок, коли президентка Єврокомісії прямо запропонувала використовувати технології штучного інтелекту саме для зменшення адміністративного навантаження на компанії. Водночас фон дер Ляєн не пояснила, як працюватиме система за підтримки ШІ, чи поширюватиметься вона на весь бізнес і коли Єврокомісія планує її запровадити.

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Пропозиція EU Inc

Принцип одноразового подання даних не є новим. Єврокомісія вже включила його до ініціативи EU Inc, представленої у березні 2026 року. Вона передбачає створення гармонізованої корпоративної системи, яка має полегшити створення та діяльність компаній у різних країнах Євросоюзу.

Відповідно до пропозиції EU Inc, компанії зможуть подати дані через цифровий інтерфейс на рівні ЄС, після чого відповідна інформація автоматично передаватиметься між органами влади. Однак цей проєкт окремо не передбачає використання ШІ для такого обміну даними.

Фон дер Ляєн також закликала уряди держав-членів підтримати спрощення правил і підписати пакт, за яким вони не додаватимуть нових вимог під час імплементації законодавства ЄС у національні норми. За запропонованим підходом країни мали б визначати та обґрунтовувати додаткові вимоги, що виходять за межі законодавства ЄС, зокрема оцінюючи їхній вплив на бізнес і єдиний ринок.

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