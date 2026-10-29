0:00 / 0:00

Не намагатися домовитися про все одразу, а почати з того, де сторони можуть знайти спільний інтерес. Мир із Росією не обов’язково капітуляція, а переговори не означають, що Путіну треба вірити на слово. Так вважає народний депутат Олексій Гончаренко, який запропонував власний план завершення війни. Та замість загальнонаціональної дискусії про те, як зупинити бойові дії і на яких умовах Україна могла б домовлятися з агресором, політик отримав гучний скандал.

Його виключили з фракції «Європейська солідарність», згодом внесли до бази «Миротворця». Колишні однопартійці побачили в його пропозиціях небезпечні поступки Росії, тоді як сам Гончаренко наполягає: він не пропонує капітуляції, а намагається знайти спосіб зупинити загибель українців і зберегти державу. До дискусії додалося й політичне минуле депутата. Колишні зв’язки з Партією регіонів та давні висловлювання про російську мову на тлі нинішніх пропозицій про переговори з Кремлем набули нового звучання. Сам Гончаренко не приховує свого політичного минулого, але наголошує, що його нинішня мета — зберегти незалежну Україну, сильну армію та український народ.

Чому депутат вважає війну на виснаження невигідною для України, які поступки допускає і де проводить межу між компромісом та капітуляцією? Про це, а також про розрив із командою Петра Порошенка, мовну політику та роботу парламентської тимчасової слідчої комісії журналісти UA.NEWS поговорили з народним депутатом Олексієм Гончаренком.

Перемога України: конкретні результати, що призведуть до завершення війни

Давайте будемо реалістами. Ми майже п'ять років ведемо повномасштабну війну проти величезної держави, яка має значно більше людських і фінансових ресурсів. І за цей час Росія не змогла нас зламати. Це заслуга насамперед наших військових і всього українського народу. Але маємо чесно визнати: сьогодні на полі бою склався певний паритет. Ми не можемо військовим шляхом перемогти Росію, але й Росія не може перемогти нас. Водночас у довготривалій війні на виснаження ми перебуваємо у значно складнішому становищі.

Тому перемога – це припинення загибелі українців, зупинка ударів по наших містах, безпечне судноплавство в Чорному морі, відновлення економіки, повернення полонених і депортованих дітей, збереження сильної української армії.

Нові угоди: як змусити Кремль виконувати домовленості

Я абсолютно не пропоную вірити Путіну. Більше того, я переконаний, що довіри між Україною та Росією не буде ще багато поколінь. Але міжнародна політика працює не лише на довірі. Вона працює на інтересах. І саме на цьому побудований мій мирний план.

Пропоную замість одного великого мирного договору, який сьогодні практично неможливо укласти, створити десятки невеликих домовленостей. Кожна матиме свій предмет, свої строки та свого гаранта. Наприклад, Чорне море. Україна зацікавлена в безпеці судноплавства та експорті. Росія теж зацікавлена у безпеці свого судноплавства. А Туреччина зацікавлена в роботі портів, транзиті енергоресурсів і стабільності в регіоні. При цьому Анкара має реальні важелі впливу на Москву: протоки, енергетичний транзит, Близький Схід.

Тобто, якщо Росія порушує таку угоду, вона створює проблему не лише Україні, а й Туреччині, з якою має значно ширші відносини. Аналогічно можна залучати Китай, Саудівську Аравію, Єгипет, США та європейські країни до інших напрямків переговорів.

Є і конкретний економічний механізм. Я пропоную поетапне зняття санкцій із російських енергоресурсів в обмін на реальні кроки Росії: припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря, обмеження бойових дій. Принцип дуже простий: спочатку Росія виконує домовленість, і лише після цього отримує відповідне послаблення санкцій. Відновлює удари – санкції автоматично повертаються.

Про Донбас та замороження фронту

Моя пропозиція полягає в тому, щоб рухатися від простих домовленостей до складних. Спочатку ми домовляємося про припинення ударів по конкретних об'єктах: школах, лікарнях, мостах, залізниці, житлових будинках. Далі про повну зупинку ударів по інфраструктурі. Наступний етап – поступове звуження географії бойових дій, щоб зрештою вони обмежувалися Донбасом. І лише після цього ми переходимо до найскладнішого питання – остаточної формули врегулювання ситуації на Донбасі.

Чому саме так? Тому що всі попередні спроби мирного врегулювання фактично починалися з найскладнішого – територій. І саме на цьому переговори заходили в глухий кут. Я пропоную іншу логіку.

Що стосується територій, можливі різні варіанти: припинення вогню по визначеній лінії, створення нейтральної зони, взаємне відведення військ або міжнародне управління окремою територією під егідою ООН. Але принципове питання: фіксація фактичної лінії контролю не означає юридичного визнання окупації.

Ми маємо історичні приклади. Країни Балтії десятиліттями перебували у складі СРСР, але США та багато інших західних держав не визнавали законності їхньої анексії. Німеччина також тривалий час залишалася розділеною, але зрештою об'єдналася.

Звісно, я не пропоную юридично відмовлятися від українських територій. Я пропоную знайти спосіб зупинити загибель людей, зберегти державу та залишити можливість для майбутнього політичного врегулювання.

Нейтралітет України та хто гарантуватиме нам безпеку

Почнемо з реальності. Сьогодні Україну не беруть до НАТО. І жодна країна НАТО не надала нам гарантій, що її військові воюватимуть за Україну в разі нового російського вторгнення. Я вважаю, що ми маємо готуватися до обговорення різних моделей майбутньої безпеки України, в основі якої повинна залишатися сильна українська армія. Маємо продовжувати переозброєння, співпрацю з НАТО, розвиток власного оборонного виробництва.

Я також пропоную, щоб фінансування української армії здійснювалося, зокрема, через спільний європейський бюджет. Адже наша армія захищає не лише Україну, а й безпеку всієї Європи. До обговорення гарантій мають бути залучені держави, безпосередньо зацікавлені в українській безпеці: Польща, Німеччина, Велика Британія, Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, країни Балтії.

Межа компромісу з Росією

Першою поступкою Росії повинні бути конкретні дії, які зберігають життя українців. Наприклад, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, школах, лікарнях, житлових будинках. Або реальна домовленість щодо безпеки Чорного моря.

Ми можемо почати навіть із дуже вузької угоди. Умовно кажучи: ми не атакуємо Новоросійськ, а Росія припиняє удари по Одесі. Якщо такий обмін не працює, шукаємо інший. Але ми повинні постійно шукати можливості домовитися. Важливо розуміти, що компроміс – це не капітуляція. Капітуляція – це коли одна сторона здається і приймає всі умови іншої. А домовленість передбачає взаємні поступки.

Мирна угода 2022–2023 років: як близько ми були до підписання

Я публічно підтверджував інформацію про цей мирний план, яку опублікувала Financial Times. Хочу наголосити, що там були дуже цікаві пропозиції, про які сьогодні мало хто згадує.

Що передбачав цей план? Насамперед Росія мала вивести свої війська з більшої частини чотирьох українських областей, які вона сама оголосила анексованими. Лінія розмежування мала приблизно повернутися до тієї, яка існувала до 24 лютого 2022 року.

Крім того, Росія була готова повернути Україні Запорізьку атомну електростанцію. А 300 мільярдів доларів заморожених російських активів мали спрямувати на відбудову України, включно з окупованими територіями.

Щодо Криму, то тут є принциповий момент, який часто неправильно трактують. Від України не вимагали юридично визнати Крим російською територією. Йшлося про визнання фактичного контролю Росії над півостровом. Тобто про констатацію ситуації, яка існує на практиці. Водночас Україна мала ухвалити закон, який забороняв би повернення Криму військовим шляхом.

Також обговорювалося створення сухопутного коридору до Криму – автомобільної дороги та залізниці, які Росія мала побудувати власним коштом. І тут виникали складні питання безпеки. Зокрема, росіяни були готові віддати Токмак, але не погоджувалися на передачу Мелітополя, оскільки побоювалися, що Україна зможе перерізати цей коридор артилерією.

Важливо, що гарантувати режим припинення вогню мали країни НАТО, які також забезпечували б захист України. А Росія паралельно мала розпочати переговори зі Сполученими Штатами щодо власних безпекових гарантій.

Чому Зеленський відмовився від пропозиції

Я не хочу приписувати президенту мотиви, про які він сам публічно не говорив. Але вважаю, що суспільство має право отримати пояснення, які саме пропозиції обговорювалися і чому від них відмовилися.

Можливі поступки і переговорна позиція України

Вважаю, що значно більше послаблює нашу переговорну позицію відсутність зрозумілої стратегії. Коли ми роками говоримо лише про те, чого не хочемо, але не пропонуємо реалістичного шляху до завершення війни, це теж має наслідки.

І давайте не плутати дві речі: публічне обговорення можливих сценаріїв та конкретні переговорні поступки. Я не пропоную викласти Кремлю на стіл усі наші червоні лінії чи заздалегідь погодитися на його вимоги. Я пропоную сформувати українську ініціативу.

Пропаганда Кремля і межа компромісу

Російська пропаганда використовує абсолютно все, що їй вигідно. Вона може вирвати з контексту будь-яку заяву українського політика. Але це не означає, що ми повинні відмовитися від дискусій про майбутнє нашої країни. Я хочу нагадати одну принципову річ: мета Росії – знищити Україну як незалежну державу. Моя мета зберегти Україну, її незалежність, армію та народ.

Якщо Росія відкине домовленості

Мова ж не про те, що українська армія програла війну. Навпаки, наша армія продемонструвала неймовірну стійкість. Я говорю про те, що в довготривалій війні на виснаження Україна перебуває у невигідному становищі.

Подивімося на ресурси. Росія має значно більше населення. Вона має більші можливості для мобілізації. Вона продовжує фінансувати війну власними ресурсами.

Україна ж значною мірою залежить від міжнародної фінансової та військової допомоги. І будь-які політичні зміни в країнах-партнерах можуть безпосередньо впливати на нашу здатність продовжувати війну.

Але є ще одна ціна, яку часто не враховують у політичних дискусіях. Це людські життя, демографія, знищена інфраструктура, підприємства, люди, які виїжджають і можуть ніколи не повернутися. Кожен місяць війни послаблює наш економічний і людський потенціал.

Мій план не пропонує зупинити оборону та чекати доброї волі Кремля. Тільки сильна українська армія залишається головним гарантом нашої безпеки.

І якщо не вдається домовитися про припинення всієї війни, треба спробувати домовитися про конкретні речі: море, енергетику, обміни полоненими, захист цивільної інфраструктури. Ми вже маємо приклад обмінів полоненими, які відбуваються навіть під час повномасштабної війни.

Тому я не вважаю, що переговори потрібно припиняти після певної кількості невдалих спроб. Потрібно змінювати формат, шукати нових гарантів та інші спільні інтереси.

Точка неповернення у стосунках з «Європейською Солідарністю»

Я завжди говорив свою думку щодо будь-яких питань. Ми могли дискутувати всередині фракції. Так само і про мир. Але в цьому питанні деякі позиції були більш дискусійними. Тому сталося як сталося. Власну політичну силу створювати поки не планую. Зараз для мене найголовніше – це мир, а не політичні проекти чи вибори.

Позиція щодо російської мови

Я хочу чітко сказати: українська мова є і повинна залишатися єдиною державною мовою України. Це мова нашої держави, освіти, науки, культури та суспільного життя.

Але водночас ми повинні розуміти, що Україна – європейська держава, яка прагне членства в Європейському Союзі. І ЄС висуває до нас конкретні вимоги щодо захисту прав національних меншин та приведення мовного законодавства до європейських стандартів. Це не означає надання російській мові статусу другої державної.

Про результати роботи ТСК

Вважаю, що довіру потрібно заслужити конкретною роботою. Саме тому наша Тимчасова слідча комісія займається питаннями, які безпосередньо стосуються прав військовослужбовців, мобілізованих і звичайних громадян. Ми порушуємо питання порушень під час мобілізації, незаконного застосування сили, непрозорості роботи ТЦК, необхідності використання бодікамер та забезпечення належного контролю за діями посадових осіб.

Ми заслуховуємо представників Міністерства оборони, Національної поліції, ДБР, територіальних центрів комплектування та інших органів. І я переконаний, що парламентський контроль у цих питаннях надзвичайно важливий.

Моє завдання використовувати надані парламентом інструменти, щоб домагатися конкретних змін. Зокрема, більшої прозорості роботи ТЦК, належної відеофіксації їхніх дій, відповідальності за порушення та забезпечення прав людей під час мобілізації.

Що відповісти військовим та їх родинам

Насамперед я хочу сказати, що з величезною повагою ставлюся до наших військових, ветеранів і родин тих, хто віддав своє життя за Україну. Саме завдяки нашим військовим Україна вистояла. Саме вони не дозволили Росії реалізувати її плани у 2022 році. І саме завдяки їм ми сьогодні взагалі можемо говорити про будь-які переговори.

Але я хочу поставити дуже просте запитання: хіба збереження життя українських військових не повинно бути одним із головних пріоритетів держави? Хіба ми не повинні зробити все можливе, щоб люди, які сьогодні воюють, могли повернутися до своїх родин?

Мій мирний план не передбачає капітуляції України.Він не передбачає відмови від незалежності, ліквідації нашої армії чи юридичного визнання окупованих територій російськими. Навпаки, я хочу, щоб Україна залишалася сильною державою, здатною себе захистити. Але я також хочу, щоб у цій державі залишилися люди. Бо ми повинні думати не лише про те, як продовжувати війну, а й про те, як забезпечити майбутнє країни після неї.

Читай нас у