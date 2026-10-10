Керролл пообіцяв спрямувати всі мінеральні роялті в регіони Вікторії — ABC News Australia

В Австралії прем’єр штату Вікторія Бен Керролл заявив, що у разі переобрання уряду Лейбористської партії 100% надходжень від роялті за природні ресурси спрямовуватимуть на регіональну інфраструктуру. Як повідомляє ABC News, ініціативу представили в межах передвиборчої кампанії перед виборами штату, призначеними на 28 листопада.

Роялті для регіонів

Керролл планує представити політику Royalties for the Regions, натхнену програмою, яка давно діє у Західній Австралії. За його словами, усі надходження штату від роялті за природні ресурси реінвестуватимуть у регіональну інфраструктуру, зокрема школи й лікарні.

Прем’єр зазначив, що мінеральні ресурси Вікторії, за оцінкою, можуть принести 500 млн доларів упродовж наступних чотирьох років. Як приклади пожвавлення видобувного сектору він навів нещодавно схвалений проєкт Avonbank Mineral Sands у регіоні Віммера та розвідувальний проєкт Southern Cross Gold Sunday Creek.

Першу подібну політику в Західній Австралії просував тодішній лідер Національної партії Брендон Гріллс. Це було умовою його підтримки лідера лібералів Коліна Барнетта, який став прем’єром після виборів штату 2008 року без однозначного переможця.

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План Коаліції для технічної освіти

Лідерка опозиції Джесс Вілсон зі свого боку пообіцяла, що уряд Коаліції в разі перемоги на виборах створить у штаті 10 нових технічних коледжів за моделлю Південної Австралії. Учні навчатимуться в них повний день у 10–12 класах.

За оцінкою Коаліції, програма коштуватиме 222 млн доларів упродовж восьми років і дасть змогу навчити загалом 5 тисяч учнів. Коледжі пропонуватимуть підготовку за напрямами сантехніки, електротехніки, столярства, охорони здоров’я та гостинності.

Вілсон заявила, що ініціатива має допомогти подолати дефіцит кваліфікованих працівників. Коаліція критикує чинні Tech Schools, створені лейбористами, називаючи їх центрами короткострокового ознайомлення без професійних кваліфікацій.

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