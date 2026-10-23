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Ізраїль вивчає український досвід боротьби з дронами, але ділитися власними військовими технологіями не поспішає. Навіть спільна загроза з боку Ірану не позбавляє обмежень у співпраці між двома країнами. На заваді стають правила військового експорту, фінансові можливості України та політичні інтереси партнерів. Війна впливає не лише на оборонну взаємодію: ізраїльський бізнес втрачає звичні можливості для роботи в Україні, а торгівля зерном ускладнюється через підозри, що частину продукції вивозять з окупованих росіянами територій.

Про це розповів журналісту UA.News дипломат Міхаель Бродський, який завершив каденцію Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні в серпні 2026 року. Він також пояснив, чому ізраїльські компанії не поспішають інвестувати в українську економіку та як війна змінила відносини між двома державами.

Далі — пряма мова Міхаеля Бродського.

7 жовтня та Бабин Яр: Ізраїль живе з важкою посттравмою

7-го жовтня була річниця. Подія, яка наклала свій відбиток абсолютно на все в країні. Минуло три роки, але Ізраїль і далі переживає глибоку посттравму.

Це колосальна трагедія, що вражає навіть у сухих цифрах: якщо перерахувати кількість загиблих за один день цивільних та військових і зіставити її із загальним населенням Ізраїлю (а в нас ця межа між цивільними та військовими перетинається непомітно), то пропорційно це більша катастрофа, ніж 11 вересня для Сполучених Штатів.

Зовсім нещодавно у Києві вшановували 85-ті роковини Бабиного Яру. Якщо провести лінію від Бабиного Яру, як епізоду Холокосту, до подій 7 жовтня, то між ними прослідковується прямий зв'язок. У ці дві точки фактично вміщується вся історія Ізраїлю та все, що тут відбувалося. Думаючи про 7 жовтня, неможливо не проводити паралелей із Холокостом, багато людей тут та за межами країни саме це і роблять.

Крім того, 27 жовтня у нас відбудуться вибори. Як і завжди, їх називають доленосними, але цього разу це дійсно так. Країна опинилася на надзвичайно непростому перехресті, насамперед у питаннях безпеки. «Що робити далі з Сектором Гази?», «Як поводитися з Іраном?» і «Як взагалі жити далі?».

Світ забуває, з чого почалася війна

На мій погляд, після подій у жовтні 2023 року світ почав сприймати те, що відбувається, у спотвореному вигляді. Коли Ізраїль звинувачують у нібито непропорційних діях, часто забувають першопричину — напад 7 жовтня.

Тут проводимо пряму аналогію з Україною. Коли починають критикувати українські дії, дехто забуває, з чого все почалося. Минає час і витоки трагедії поступово відходять на другий план. В Україні триває п’ятий рік великої війни, в Ізраїлі після 7 жовтня минуло три роки. Достатньо, щоб частина світу почала забувати, що саме призвело до нинішньої ситуації. Це одна з головних проблем, з якими ми стикаємося в Європі.

На щастя, Україна залишається однією з найпослідовніших проізраїльських країн в Європі, і ми дуже вдячні за це. Добре пам’ятаю, як після 7 жовтня українські медіа й телеграм-канали миттєво переключилися на ізраїльський порядок денний. Було відчуття, ніби наша війна відбувається безпосередньо в Україні. Таких прикладів підтримки чимало.

Разом з тим просувати ізраїльську позицію у світі стає дедалі складніше. Поки що це не стосується України, але на Заході проблема справді відчутна.

Парламентські вибори 27 жовтня

Як держслужбовець, я можу сказати лише кілька слів, але результат виборів у нашій країні передбачити неможливо. У нас проходять чесні вибори, ніхто нічого не малює, точиться дуже жорстка боротьба до останньої хвилини. Цілком імовірно, що за підсумками голосування не вдасться сформувати коаліцію. Тоді через пів року на нас чекатимуть нові вибори.

Ми вже проходили подібний сценарій кілька років тому, коли голосувати доводилося кожні шість місяців. У МЗС та інших урядових структурах такого дуже не люблять, адже відсутність затвердженого бюджету й тимчасовий статус уряду суттєво ускладнюють довгострокове планування.

В Ізраїлі політика починається з безпеки

Політичний поділ в Ізраїлі докорінно відрізняється від європейського. Коли в Європі протистояння лівих і правих стосується переважно економіки, міграції чи соціальних питань, то в Ізраїлі воно насамперед пов’язане з безпекою.

Якщо дуже схематично — ліві виступають за територіальний компроміс і готовність відмовитися від частини територій в обмін на мирну угоду. Праві, навпаки, наполягають, що жодних поступок бути не може: Ізраїль має зберігати контроль над територіями й продовжувати боротьбу з терором.

Сьогодні ці розбіжності особливо актуальні. Раніше Ізраїль воював з арабськими державами, а тепер його головні противники — терористичні угруповання та Іран. Серед основних загроз: ХАМАС у Секторі Гази, «Хезболла» в Південному Лівані та сам Іран. За останні роки іранська загроза посилилася: колись протистояння відбувалося переважно через союзні Тегерану угруповання, тепер сторони кілька разів вступали в пряме зіткнення.

Усі ці питання безпеки визначатимуть і майбутні вибори. Неабияку роль відіграватиме особистість того, хто очолить країну. Суспільство розділене: одні вважають, що Ізраїлю потрібні нові обличчя, інші переконані, що в такий складний час керувати державою має найдосвідченіший політик.

Зрештою, ізраїльська політика завжди обертається навколо безпеки. Економіка, податки чи охорона здоров’я ніколи не були головними темами виборчих кампаній.

І не думати про те, що відбувається в Україні, неможливо. Відтоді, як я завершив свою дипломатичну місію та виїхав з Києва на початку серпня, ситуація там лише ускладнилася. Насамперед погіршилася безпекова ситуація. Звісно, це впливає і на настрої в Україні, і на її відносини з іншими країнами, зокрема Ізраїлем, США та Південною Кореєю.

Дрони: спільна проблема, але не спільні технології

По-перше, іранські дрони для України дещо втратили актуальність. Наскільки я знаю, Росія перейшла до власного виробництва апаратів за іранською моделлю. Тож сьогодні йдеться переважно про російські дрони. «Герань» — аналог «Шахеда», хоча самі «Шахеди» використовують дедалі рідше.

Проблема оптоволоконних дронів для Ізраїлю також актуальна, хоча й не в таких масштабах, як для України. Ми часто стикаємося з такими апаратами на півночі країни. Маємо різні рішення, але універсального засобу протидії поки немає.

Річ не в походженні дронів. Гасло про спільного ворога — Іран, звучить добре, як і теза про однакові проблеми, з якими стикаються Україна та Ізраїль. Однак на практиці можливостей для співпраці не так багато.

Попри технологічний розвиток України, ефективного універсального захисту від окремих типів дронів, зокрема апаратів на оптоволокні, досі немає. Над розв’язанням цієї проблеми працюють у багатьох країнах, зокрема в Україні та Ізраїлі. Ми чекаємо на того, хто першим знайде дієве рішення. Це не лише дасть розробнику величезну перевагу, а й відкриє можливості для виходу на міжнародний ринок. Якщо таку технологію створить Україна, Ізраїль, безумовно, вивчатиме ваш досвід.

Ізраїль має розробки, яких немає Україна

Водночас я не думаю, що сьогодні в Україні є технології протидії дронам, яких зовсім немає в Ізраїлі. Але є й зворотна ситуація: Ізраїль має розробки, яких поки немає в України. Передати їх непросто з кількох причин. По-перше, діють загальні обмеження на ізраїльський військовий експорт, а на початку війни запровадили й додаткові. По-друге, значення мають фінансові можливості України.

До того ж значну частину озброєння Україна отримує коштом європейських держав та Європейського Союзу. Навряд чи ці країни купуватимуть зброю в Ізраїлі. Тому, попри спільні інтереси, перешкод для передачи певних технологій чимало.

Загалом використання безпілотників стало новим виміром сучасної війни. Україна та Ізраїль мають спільні виклики, хоча характер бойових дій у наших країнах відрізняється. В Ізраїлі немає такого фронту, як в Україні, і сьогодні ніде у світі немає лінії фронту такого масштабу. Проте війни відбуваються в один історичний період, тому маємо чимало перетинів — і в технологіях, і у військовій тактиці та стратегії.

Думаю, ізраїльські військові вивчають досвід України. Для цього необов’язково безпосередньо контактувати з українськими колегами: про перебіг війни, нові технології та тактичні рішення багато пишуть, інформація доступна з різних джерел. Україна накопичила унікальний досвід бойових дій за тривалістю та масштабами — найбільший із часів Другої світової війни.

Окрема проблема — реактивні дрони. Це серйозний виклик не лише для Ізраїлю, а й для всього світу. Він актуальний для країн Перської затоки та Південної Америки, хоча в кожному регіоні є свої особливості. Сьогодні це один із головних напрямків у сфері протидії безпілотникам. Той, хто знайде ефективне рішення, отримає значну перевагу, адже інші країни намагатимуться взяти таку розробку на озброєння.

Не знаю, кому це вдасться — Україні чи Ізраїлю. Ми також працюємо над технологіями протидії дронам, зокрема лазерними. Було чимало анонсів і заяв про те, що рішення ось-ось з’явиться, але поки я не бачив ефективного способу боротьби з такими апаратами ні в Україні, ні в Ізраїлі. Коли він з’явиться, ситуація може змінитися кардинально.

Щодо співпраці та спільних розробок, також конкретних прикладів я поки не бачив, хоча не виключаю, що така взаємодія розвиватиметься. Україна дуже активно працює в цьому напрямку й, мені здається, повторює шлях Ізраїлю: коли в безвиході доводиться шукати нестандартні рішення, згодом вони можуть перетворитися на світові бестселери. В України вже є чимало досягнень у цій сфері.

Співпраця між нашими країнами вже відбувається, причому досить активно в різних сегментах, попри обмеження, які існують і в Ізраїлі, і в Україні. Серед ізраїльських оборонних компаній є провідні гравці, тісно пов’язані зі США. Вони не передаватимуть свої технології. Водночас компанії другого й третього рівня шукають нові можливості — саме в цьому сегменті й відбувається співпраця, яка дає непогані результати.

Без подробиць скажу, що взаємодія є. До України потрапляли зразки озброєння, які згодом вивчали в Ізраїлі. На полі бою опинилося багато різних систем, частина з них становить для нас інтерес, адже подібні зразки використовують «Хезболла» та ХАМАС. Тому наша співпраця стосується не лише дронів.

Зерно, торгівля та перспективи співпраці

Для багатьох країн, особливо на Близькому Сході, Україна в економічному контексті, насамперед є експортером зерна, кукурудзи та іншої аграрної продукції. Сьогодні на зерновому ринку катастрофічна ситуація, від якої страждають усі, зокрема й Ізраїль.

Ізраїль — невеликий ринок. На Близькому Сході є значно більші: Єгипет, Марокко, Саудівська Аравія. Проте навіть ми відчуваємо наслідки проблем з українським експортом. Чорноморські порти в Одесі закриті, а вивозити зерно через дунайські порти або Румунію в необхідних обсягах неможливо. До того ж нещодавно в територіальних водах Болгарії та Румунії атакували судно під турецьким прапором, яке перевозило українське зерно.

За таких умов український зерновий експорт практично зупинився. Для Ізраїлю ситуація вирішувана: зрештою, йдеться про ціну. Таку продукцію можна знайти в іншому місці, заплативши більше. Експорт зерна для України — це питання виживання.

Що стосується економічних відносин загалом, незадовго до початку повномасштабної війни ми ратифікували угоду про зону вільної торгівлі. Вона набрала чинності, митні тарифи на торгівлю з Україною за багатьма позиціями, зокрема в аграрному секторі, стали мінімальними. Потенціал був дуже великий: Ізраїль і раніше імпортував з України чимало продуктів харчування та зернових. На жаль, через початок війни ми не встигли повною мірою скористатися цією угодою. До довоєнних обсягів торгівлі досі не повернулися.

Чому ізраїльський бізнес не поспішає інвестувати в Україну

Теоретично ізраїльський бізнес може бути зацікавлений у будівництві переробних заводів в Україні, щоб експортувати готову продукцію на світові ринки. Такий інтерес є. Проте на практиці виникає чимало питань щодо його реалізації.

По-перше, критично заважає війна. Сьогодні немає ефективних механізмів страхування воєнних ризиків для приватних інвестицій. Для великих інфраструктурних проектів такі механізми існують, але коштують дуже дорого. Якщо ж ідеться про будівництво ферми, переробку молока чи виробництво консервованої кукурудзи, доступних інструментів страхування ризиків практично немає.

По-друге, заважають невизначеність і корупція. Немає прозорого та зрозумілого механізму, який дозволив би ізраїльському бізнесу захистити свої права в Україні. Про судову систему вам розповідати не потрібно — її проблеми знають усі. Ізраїльські підприємці вже працювали в Україні, країна для них не нова, але позитивний досвід був не у всіх. Саме тому імідж України як напрямку для інвестицій доводиться фактично створювати заново. Війна цьому точно не допомагає.

Та ще. До війни Україна була для ізраїльських ІТ-компаній напрямком номер один в аутсорсингу. Українських фахівців залучали більше, ніж із Білорусі, Індії чи інших країн. Збіглося багато чинників: один часовий пояс, близька ментальність, відсутність мовних бар’єрів. Українські ІТ-фахівці прекрасні, розумні спеціалісти.

Після початку повномасштабної війни багато хто виїхав з України, зокрема до Польщі та на Кіпр. Відповідно, частка українських фахівців, які залишилися працювати в країні, зменшилася. Думаю, Україна й досі серед провідних напрямків аутсорсингу для ізраїльських ІТ-компаній, але першого місця вже не посідає.

За організацію зустрічі, можливість поспілкуватися з Міхаелем Бродським і сприяння в підготовці матеріалу редакція дякує Посольству Ізраїлю в Україні та Міністерству закордонних справ Ізраїлю.

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