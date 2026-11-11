Кушнер закликав Європу визначити єдиного представника для переговорів з рф

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Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що європейським країнам варто обрати одну людину, яка представлятиме їхню позицію під час переговорів про мир в Україні.

За його словами, такий крок був би більшим досягненням, ніж вимога допустити європейців до переговорного процесу.

Кушнер також зазначив, що між Україною та Росією наразі немає довіри.

Джерело: Джаред Кушнер (заява за підсумками переговорів в ОАЕ)

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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