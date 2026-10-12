Лідери Національного об’єднання і Vox узгоджують виборчі стратегії — Politico Europe

У Сеуті в Іспанії голова французького Національного об’єднання Жордан Барделья зустрівся з лідером партії Vox Сантьяго Абаскалем у межах дводенного візиту, присвяченого координації виборчих стратегій. Політики планують обговорити спільні теми своїх передвиборчих платформ напередодні дострокових виборів в Іспанії та президентських виборів у Франції.

Як повідомляє Politico Europe, першим пунктом поїздки Бардельї стала Сеута — іспанська територія в Північній Африці. У липні там стався масовий наплив мігрантів, який спричинив хаос та знову активізував політичні дебати щодо міграції.

Спільна кампанія перед виборами

Абаскаль заявив, що присутність Бардельї в Сеуті демонструє можливість початку нового етапу для двох держав, і висловився за співпрацю патріотичних сил. Барделья, зі свого боку, пов’язав вибори в Іспанії 29 листопада з майбутніми президентськими виборами у Франції та назвав міграцію ключовою проблемою для обох країн.

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Vox і Національне об’єднання входять до групи «Патріоти» у Європейському парламенті. За даними агрегатора Politico Poll of Polls, Vox посідає третє місце в опитуваннях із підтримкою 18%. Це може зробити партію важливим коаліційним партнером для правоцентристської Народної партії, яка лідирує в опитуваннях.

Зустрічі в Мадриді

На вівторок Барделья й Абаскаль запланували закриті зустрічі щодо виборчої стратегії. Вони також мають представити свої команди та обмінятися ідеями щодо ключових тем кампанії, зокрема житлової політики. Обидва політики виступлять на бізнес-форумі Nueva Economía в Мадриді.

Під час виступу в Сеуті Барделья також схвально відгукнувся про рішення прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні запровадити прикордонні перевірки для прибулих з Іспанії після кризи в Сеуті.

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