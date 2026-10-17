Маск пожертвував понад $276 млн політичним групам США — CNBC

У США генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск у третьому кварталі пожертвував понад 276 млн доларів федеральним політичним групам. За даними звітів Федеральної виборчої комісії США, він став найбільшим відомим індивідуальним донором проміжних виборів. Більшість цих коштів призначалися для підтримки республіканця Кена Пакстона, який балотується до Сенату від Техасу.

Як повідомляє CNBC, оприлюднені звіти охоплюють надходження і витрати кандидатів та політичних груп у липні—вересні. Кандидати від Демократичної партії у низці ключових перегонів до Сенату і Палати представників зібрали більше прямих пожертв, ніж їхні суперники-республіканці.

Прямі пожертви кандидатам

Демократ Джеймс Таларіко в Техасі залучив 60,2 млн доларів у третьому кварталі, тоді як Пакстон — близько 10,2 млн доларів. Джон Оссофф у Джорджії зібрав 33,1 млн доларів, Абдул Ель-Сайєд у Мічигані — 30,7 млн, а Шеррод Браун в Огайо — 23,1 млн доларів.

У 13 із 21 перегонів до Палати представників, які Cook Political Report оцінює як такі, де шанси сторін приблизно рівні, кандидати-демократи також перевершили республіканців за обсягом зборів станом на кінець вересня. У 11-му окрузі Північної Кароліни Джеймі Ейджер залучив 2,1 млн доларів за квартал, а Дженніфер Балком — приблизно 313 тисяч доларів.

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Фінансування зовнішніх груп

Республіканці компенсують відставання своїх кандидатів у прямих пожертвах фінансуванням через зовнішні супер-PAC. Senate Leadership Fund, головний сенатський супер-PAC Республіканської партії, зібрав рекордні 272,9 млн доларів за квартал — приблизно на 122 млн доларів більше, ніж його демократичний аналог.

Маск передав 158 млн доларів до Senate Leadership Fund і ще 89 млн доларів — до America PAC. Після двох внесків Маска у вересні — на 75 млн і 83 млн доларів — Senate Leadership Fund наступного дня переказував такі самі суми до Texas PAC, який підтримує Пакстона. За даними звітів, до кінця вересня Texas PAC не повідомляв про інших донорів.

За оцінкою AdImpact, витрати на політичну рекламу у виборчому циклі 2025—2026 років можуть сягнути 11,6 млрд доларів і стати рекордними. На рекламу в перегонах до Конгресу вже витратили 3,8 млрд доларів.

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