На Тайвані мер Тайбея Чан Ваньань запропонував знизити з 75% до 50% початковий поріг підтримки жителів для надання містом допомоги в проєктах оновлення забудови. Як повідомляє Taipei Times, після того як зацікавленість висловить понад половина мешканців, посадовці зможуть допомогти розрахувати можливі варіанти оновлення.

Допомога на ранній стадії

Чан Ваньань, який представляє партію Гоміньдан, заявив, що зміна дозволить міській владі раніше долучатися до складних проєктів. Водночас новий поріг стосуватиметься лише початкової стадії муніципальної допомоги, а не погодження початку будівельних робіт.

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Мер також запропонував за певних умов підвищити базовий коефіцієнт інтенсивності забудови з 225% до 300%. Це може стосуватися ділянок площею від 3 тисяч квадратних метрів поблизу станцій метро або набережних, якщо проєкти передбачатимуть громадські об'єкти. Вищий коефіцієнт дає змогу збільшити дозволену площу забудови відносно площі ділянки.

Критика з боку опонента

Депутат від Демократичної прогресивної партії Пума Шень, який є суперником Чана на виборах, заявив, що збільшення кількості проєктів у процедурі не матиме значного ефекту без усунення перешкод для початку будівництва. Він анонсував власні пропозиції щодо розблокування призупинених проєктів, прискорення оновлення забудови та додаткових стимулів. У відповідь Чан повідомив про намір додати 105 постійних посад до міського офісу оновлення забудови, щоб пришвидшити розгляд проєктів.

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