На стадіонах Польщі з’явилися банери проти прем’єра Туска — Interia Sport

На футбольних стадіонах у Польщі в останні дні з’явилися банери, спрямовані проти прем’єр-міністра Дональда Туска. Їх розміщують на тлі суперечки навколо Конституційного трибуналу, за яку частина футбольних уболівальників покладає відповідальність на главу уряду. Про це повідомляє Interia Sport.

Банери на матчах

Один із банерів вивісили в Плоцьку під час матчу місцевої «Вісли» з «П’ястом» із Гливиць, який завершився з рахунком 2:2. У написі згадували Дональда та міліціонера, який нібито виконає його наказ.

На інших стадіонах також з’являлися написи з критикою політиків і особисто Туска. Частина плакатів містила твердження про нібито «анархію Туска» та звинувачення прем’єра у зраді. Це є позицією авторів банерів, а не встановленими фактами.

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Заклики до Маршу незалежності

На стадіонах також поширювали заклики взяти участь у Марші незалежності, який традиційно проводять 11 листопада у Варшаві, в день Національного свята незалежності Польщі.

Повернення старого гасла

Уболівальники також згадували образливе гасло проти уряду Туска, яке було особливо поширеним 2011 року. Тоді прихильники «Ягеллонії» протестували біля Підляського воєводського управління проти закриття частини трибун. Поліція затримала 43 людей і виписала їм штрафи за правопорушення. Справи тих, хто відмовився прийняти штраф, передали до суду: 11 осіб отримали грошові стягнення, однак після апеляції провадження закрили через сплив строку давності.

Під час протесту біля стадіону «Легії» у Варшаві 17 травня 2011 року 35 людей також засудили до штрафів, зокрема за порушення громадського порядку або використання непристойних слів. У 2025 році це саме гасло пролунало на матчі Польща — Литва, який відвідав Туск; тоді ж на трибунах показали банер із його зображенням.

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