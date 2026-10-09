Партія Parempoolsed в Естонії змінила плакати на вимогу регулятора — ERR News

В Естонії партія Parempoolsed, яка першою розпочала кампанію із зовнішньою рекламою, вже замінила плакати після вимоги Департаменту захисту прав споживачів і технічного регулювання. Як повідомляє ERR News, за п’ять місяців до виборів політичні сили все ще не мають чіткого розуміння, як законно розміщувати агітаційні оголошення відповідно до нових правил ЄС.

Вимоги до політичної реклами

За новими вимогами, політична реклама має містити інформацію про те, хто її замовив, за які кошти та хто за неї заплатив. Партії підтримують мету підвищення прозорості фінансування, однак вважають практичне застосування правил складним.

Член правління Parempoolsed Тиніс Конс навів приклад радіореклами: після десятисекундного ролика може знадобитися ще від п’яти до десяти секунд для повідомлення про те, що це платна політична реклама. Подібні питання виникають і щодо телевізійної реклами.

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Невизначеність щодо непрямої агітації

Генеральний секретар Партії реформ Крісто Енн Вага зазначив, що незрозуміло, чи потрібно додатково позначати як політичну рекламу телевізійний ролик із представниками партії, її обіцянками та кольорами — одночасно в аудіо- й візуальному форматах.

Політики також звертаються до регулятора з питаннями про концерти за участю політиків, авторські колонки, ручки, листівки та іншу партійну продукцію. Заступниця генерального директора відомства Меріке Коппель пояснила: якщо політик під час кампанії самостійно поширює матеріали у публічному просторі та не користується послугами стороннього постачальника, маркування не потрібне. Це саме стосується ручок, листівок і політичного мерчу.

Відомство не планує одразу карати порушників, однак потенційні штрафи є великими. Менеджер із комунікацій партії Isamaa Вільяр Воог заявив, що у спірних випадках партії та продавці реклами обирають найсуворіше тлумачення правил, аби уникнути можливих санкцій.

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