Підтримка уряду Польщі впала до 31% — Interia

У Польщі підтримка уряду в жовтні становила 31%, що на 3 відсоткові пункти менше, ніж у вересні. Проти чинної Ради міністрів висловилися 43% опитаних, а 22% назвали своє ставлення до уряду байдужим. Про результати дослідження CBOS повідомляє Interia.

Оцінка роботи уряду

Частка противників уряду також зменшилася порівняно з вереснем — із 45% до 43%. Водночас частка респондентів із нейтральним ставленням зросла з 20% до 22%, а відповідь «важко сказати» обрали 4% учасників опитування.

Негативно результати діяльності уряду від початку його роботи оцінили 55% опитаних — цей показник не змінився за місяць. Позитивну оцінку дали 32% респондентів, що на 4 відсоткові пункти менше, ніж у вересні. Ще 12% не змогли визначитися з відповіддю.

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Ставлення до прем’єра

Задоволення тим, що уряд очолює Дональд Туск, висловили 33% учасників дослідження. Натомість 54% заявили про невдоволення, а 13% обрали відповідь «важко сказати».

Також 57% опитаних вважають, що політика уряду не створює шансів на поліпшення економічної ситуації в країні. Протилежної думки дотримується 31% респондентів, ще 13% не дали однозначної відповіді.

Опитування CBOS провели 1–11 жовтня методом mixed-mode на репрезентативній вибірці 1028 повнолітніх жителів Польщі, відібраних із реєстру PESEL. Частину відповідей зібрали під час особистих інтерв’ю CAPI, телефоном за методом CATI та онлайн за методом CAWI.

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