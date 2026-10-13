Рада не підтримала роботу парламенту під час жовтого рівня тривоги

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Верховна Рада 13 жовтня не набрала достатньої кількості голосів за пропозицію дозволити парламенту працювати під час повітряної тривоги жовтого рівня. Ініціативу підтримали 206 народних депутатів.

За даними офіційного порталу парламенту, 11 депутатів проголосували проти, четверо утрималися, а 77 не голосували. Загалом у голосуванні взяли участь 298 парламентарів.

Йшлося про сигнальне голосування, тому остаточного рішення щодо зміни правил роботи Верховної Ради не ухвалили.

За чинними правилами, під час повітряної тривоги пленарні засідання переривають, а депутати переходять до укриттів. Повернутися до роботи парламент може через 15 хвилин після відбою.

Водночас у Верховній Раді вже облаштували альтернативні робочі місця в укритті, звідки депутати зможуть стежити за розглядом законопроєктів і голосувати за допомогою електронної системи.

Джерело: Верховна Рада України

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