Рада відновила конкурси на посади державної служби

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення конкурсного відбору на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування. Нові правила запроваджуватимуть поступово.

Для посад категорії «А» та в органах місцевого самоврядування конкурси відновлять після набрання законом чинності. Для посад категорій «Б» і «В» передбачені перехідні періоди — один і два місяці відповідно.

Працівників, яких призначили без конкурсу під час воєнного стану, не звільнятимуть автоматично. Вони зможуть залишитися на посадах за умови позитивних результатів щорічного оцінювання.

Оголошення про вакансії, подання документів і результати конкурсів планують публікувати через портал «Дія». Основним критерієм відбору залишатимуться професійні компетентності. У разі однакової кількості балів перевагу матимуть ветерани.

Водночас закон дозволяє призначати працівників без конкурсу на посади в районах бойових дій. Також передбачені спрощені процедури внутрішнього відбору для просування державних службовців.

Джерело: РБК-Україна

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. Для цього парламент ухвалив відповідний закон.

Парламентський комітет підтримав ініціативу, яка передбачає зобов’язання уряду підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Тепер пропозицію має розглянути Верховна Рада.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу, який закріплює право на гнучкі форми роботи та має стати стартом реформування ринку праці.