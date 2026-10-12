Радник Фаража мав непублічну впливову роль у фірмі опитувань — The Guardian

У Великій Британії радник лідера Reform UK Найджела Фаража Кріс Бруні-Лоу мав впливову роль у компанії з опитувань Redfield & Wilton Strategies, хоча публічно його не пов’язували з фірмою. Про це з посиланням на джерела, які працювали в компанії, повідомляє The Guardian.

За словами співрозмовників видання, Бруні-Лоу, який багато років був приватним фахівцем з опитувань Фаража, брав активну участь в операційній роботі Redfield & Wilton Strategies і використовував цю роль для розробки потенційних виборчих стратегій. Деякі працівники знали його як Кріса Редфілда; саме під цим ім’ям його коментарі публікувала The Washington Post.

Робота в компанії

Єдиний директор компанії, юрист Бруно Родрігес, заявив, що Бруні-Лоу працював консультантом із середини 2020 року до кінця 2022-го. За його словами, влітку 2025 року Бруні-Лоу добровільно повернувся, щоб навчати стажерів. Родрігес назвав його важливим і цінним членом команди, але заперечив будь-які інституційні, дослідницькі, замовницькі чи фінансові зв’язки між Redfield & Wilton, Reform UK або Фаражем.

Родрігес також пояснив, що прізвище Redfield використовували в корпоративних електронних адресах не лише для Бруні-Лоу. Водночас нотатки одного з колишніх співробітників із вступного інструктажу 2021 року, які бачила The Guardian, описували Кріса Редфілда як фактичного операційного керівника. Родрігес це заперечив і зазначив, що щоденною роботою керував директор із досліджень Філіп ван Схелтінга.

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Дослідження та досьє

Джерела видання стверджують, що Бруні-Лоу організовував опитування про електоральні наміри у Великій Британії та США, а також керував дослідженнями витрат місцевих рад. За їхніми словами, він приділяв значну увагу підготовці досьє про роботу місцевих органів влади та припускав, що роботу компанії можна було б продати політичним партіям.

Працівники, зокрема, надсилали запити на доступ до інформації щодо витрат рад на перекладацькі послуги. Родрігес назвав цей проєкт комерційним дослідженням, у межах якого вивчали кілька десятків категорій витрат, і наголосив, що його результати не передавали ані Reform UK, ані Фаражу.

У 2020 році тодішній старший радник Фаража Ден Джукс намагався просувати роботу Redfield & Wilton, пропонуючи ексклюзивні опитування низці видань, зокрема The Guardian. Газета відмовилася від цієї пропозиції. Бруні-Лоу не прокоментував публікацію, а ван Схелтінга не відповів на запити журналістів.

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