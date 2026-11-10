Сибіга зустрінеться з главою МЗС Південної Кореї для нормалізації відносин

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе особисту зустріч із південнокорейським колегою Чо Хьоном у Парижі.

Головною метою переговорів стане нормалізація двосторонніх відносин і відновлення діалогу між країнами.

Джерело: РБК-Україна

Нагадаємо, Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічану наказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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