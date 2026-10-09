Слуга народу блокує мовний законопроєкт у Раді

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Фракція «Слуга народу» не підтримує винесення на голосування законопроєкту №15412 про захист державної мови. Про це заявив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В’ятрович за підсумками засідання Погоджувальної ради.

За словами депутата, частина парламентарів готова підтримати законопроєкт №16119 про освіту мовами національних меншин, зокрема угорською, лише за умови, що документ про захист української мови також розглянуть у першому читанні.

Однак представник «Слуги народу» Андрій Мотовиловець виступив проти винесення законопроєкту №15412 на голосування раніше або одночасно з документом щодо мов нацменшин. Він заявив, що для першої ініціативи немає достатньої кількості голосів, тоді як друга може отримати підтримку без голосів опозиції.

Законопроєкт №15412 розробив гуманітарний комітет Верховної Ради за участю міністерств та експертів. За словами В’ятровича, документ підтримали профільні комітети, Міністерство культури, Уповноважений із захисту державної мови та близько 30 громадських організацій.

Депутат наголосив, що захист української мови є питанням внутрішньої політики та національних інтересів держави. Він також заявив, що не підтримуватиме окремі законодавчі ініціативи щодо прав національних меншин, якщо водночас блокуватимуть системні рішення із захисту державної мови.

Джерело: Володимир В’ятрович

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