Трамп створив комітет для розслідування заяв Лізи Кук — CNBC

Президент США Дональд Трамп офіційно створив комітет для розслідування тверджень щодо членкині Ради керівників Федеральної резервної системи Лізи Кук. Як повідомляє CNBC, про це Білий дім оголосив у п’ятницю, 9 жовтня.

Предмет розслідування

Комітет розгляне твердження про те, що Кук нібито зробила неправдиві заяви, пов’язані з одним або кількома іпотечними інструментами. Білий дім назвав його «комітетом з розслідування».

Йдеться про звинувачення, а не про встановлений факт. У повідомленні CNBC не уточнюються ані кількість іпотечних інструментів, ані зміст заяв, які стали предметом перевірки.

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Попередня спроба звільнення

Ліза Кук входить до Ради керівників Федеральної резервної системи. Її висунув на цю посаду колишній президент США Джо Байден.

Раніше Трамп намагався звільнити Кук, однак Верховний суд США заблокував його першу спробу.

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