У Парижі розпочалося засідання G7 за участі України
У Парижі стартувало міністерське засідання країн «Групи семи» за участі України. Українську делегацію представляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Серед основних питань зустрічі — мирні зусилля, посилення обороноздатності України та захисту українського неба, посилення санкційного тиску на Росію, а також захист європейського безпекового порядку.
У межах зустрічі Андрій Сибіга також провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Глава українського МЗС підтвердив стратегічне партнерство між Україною та США і поновив запрошення американському дипломату відвідати Україну.
Джерело: МЗС України
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 17 листопада 2026 року. Це буде 37-ме засідання групи, під час якого партнери України обговорюватимуть питання оборонної підтримки.
У Міноборони назвали дату засідання «Рамштайну».
У Берліні стартувала 34-та зустріч «Рамштайн» щодо підтримки України.