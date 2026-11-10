У Парижі розпочалося засідання G7 за участі України

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У Парижі стартувало міністерське засідання країн «Групи семи» за участі України. Українську делегацію представляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Серед основних питань зустрічі — мирні зусилля, посилення обороноздатності України та захисту українського неба, посилення санкційного тиску на Росію, а також захист європейського безпекового порядку.

У межах зустрічі Андрій Сибіга також провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Глава українського МЗС підтвердив стратегічне партнерство між Україною та США і поновив запрошення американському дипломату відвідати Україну.

Джерело: МЗС України

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 17 листопада 2026 року. Це буде 37-ме засідання групи, під час якого партнери України обговорюватимуть питання оборонної підтримки.

У Міноборони назвали дату засідання «Рамштайну».

У Берліні стартувала 34-та зустріч «Рамштайн» щодо підтримки України.

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