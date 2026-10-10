У Польщі Колодзейчака призупинили в правах члена клубу KO — Interia

У Польщі парламентський клуб «Коаліції громадянської» негайно призупинив права свого члена, політика Міхала Колодзейчака. Про це повідомив голова клубу Збіґнєв Конвінський.

Рішення парламентського клубу

За словами Конвінського, Колодзейчака з негайним набуттям чинності призупинили в правах члена клубу KO. Він також заявив, що клуб очікує на перевірку медійних повідомлень компетентними службами.

Як повідомляє Interia, рішення пов'язане з матеріалом Kanał Zero. У ньому дві жінки звинуватили політика в погрозах, фізичному та психологічному насильстві, а також у вживанні наркотиків і даванні їх жінкам.

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Твердження учасниць матеріалу

У матеріалі Kanał Zero виступили дві колишні співробітниці Колодзейчака. Одна з них заявила, що мала з політиком інтимні стосунки та що він нібито схиляв її вжити речовину, яку називав кокаїном. За її словами, після вживання цієї речовини вона почувалася дуже погано.

Та сама жінка також стверджувала, що Колодзейчак ударив її, а згодом пояснював це випадковістю та «психозом». Ці заяви наведені в матеріалі Kanał Zero і не є встановленими фактами.

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