У Reform UK троє радників залишили партію на тлі розслідування ITV — The Guardian

У Великій Британії троє місцевих радників вийшли з партії Reform UK на тлі прихованого розслідування ITV. Перші матеріали розслідування, що тривало рік, вийшли в ефір у середу: на записах члени партії та кандидати висловлювали расистські й мізогінні погляди, а також робили заяви про крайнє насильство, повідомляє The Guardian.

Записи прихованої зйомки

На одному з відео Алан Фіні, радник Reform UK і заступник мера Солігалла, назвав домовласників азійського походження «паразитами» та заявив, що небіле населення не має перевищувати 1% населення Великої Британії. Фіні обирався до міської ради Бірмінгема та ради метрополітенського боро Солігалл. Він заявив, що вийшов із партії з особистих причин.

Фіні також зафіксували разом із Джеймі Кемпбеллом і Крісом Віланом під час розмови про можливе будівництво мечеті. Після расистських висловлювань учасників розмови Фіні сказав, що всі вони потраплять до газет. Вілан 12 жовтня повідомив про вихід із Reform UK з особистих причин і через стан здоров’я. Кемпбелл залишається на посаді.

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Реакція партії

Окремо на записі радник від Бромлі Дін Міллер під час агітації перед довиборами в Мейкерфілді висловлювався про людей, які незаконно перетинають Ла-Манш. Інший радник, за даними розслідування, закликав убити короля Карла III, а ще один робив сексуалізовані та мізогінні коментарі про колег-жінок.

Reform UK заявила, що розпочала розслідування випадків неналежної поведінки членів, активістів і радників партії. Там також повідомили, що в окремих випадках людей відсторонили, а щодо інших має бути дотримана належна процедура. Водночас партія звинуватила ITV і Hardcash Productions у застосуванні «крайніх методів обману» для доступу до штаб-квартири Reform UK та її комп’ютерних систем.

Лідер Reform UK Найджел Фараж відклав заяву, заплановану на ранок четверга в Ессексі. Програма Undercover: A Year In Reform має вийти на ITV 18 жовтня.

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