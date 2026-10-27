Законопроєкт, який критикували через загрозу журналістам, зняли з розгляду Ради

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Законопроєкт №10242, що передбачає до восьми років позбавлення волі за використання даних із державних реєстрів під час воєнного стану, зняли з розгляду Верховної Ради цього тижня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк після переговорів із першим заступником голови фракції «Слуга народу» Андрієм Мотовиловцем і керівництвом парламенту.

За словами депутата, під час роботи над документом подали понад 1500 поправок. Законопроєкт критикували через побоювання, що його положення можуть створити загрози для журналістських розслідувань.

Джерело: Ярослав Железняк, Facebook

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №10242, який передбачає до восьми років ув’язнення за використання даних із державних реєстрів під час воєнного стану. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що ці норми можуть створити загрозу для журналістів-розслідувачів, які викривають незаконне збагачення посадовців.

До цього Рада продовжила строки оформлення посвідок для іноземців, які служать в ЗСУ.

Також Верховна Рада почала розглядати бюджет на 2027 рік із 5236 правками.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

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