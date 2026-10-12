Зеленський може зустрітися з Мадяром на найближчому міжнародному заході

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Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час найближчого міжнародного заходу. Україна зацікавлена в таких переговорах і вже готується до них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами міністра, Україна та Угорщина перебувають у постійному контакті. Київ розраховує на подальше поглиблення двосторонньої співпраці та розблокування переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Сибіга зазначив, що Угорщина дала згоду на процедурний рух щодо двох кластерів переговорів. Україна готова виконувати необхідні умови для просування до повноправного членства в ЄС.

Джерело: РБК-Україна

До цього прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країну включили у створений Україною формат Карпатської вісімки, не питаючи згоди.

Перед цим прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не приєдналася до ініційованого Україною регіонального формату «Карпатської вісімки». Виступаючи у парламенті, Мадяр зазначив, що Будапешт отримав запрошення, однак з поважних причин вирішив не брати участі в ініціативі. При цьому очільник угорського уряду не розкрив цих конкретних мотивів такого рішення.

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