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Зеленський ввечері зустрінеться з Віткоффом і Кушнером після їхніх переговорів з путіним

UA NEWS 12 Листопада 2026 14:52
Зеленський ввечері зустрінеться з Віткоффом і Кушнером після їхніх переговорів з путіним
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері в Дубліні обговорить із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером результати їхніх переговорів із Росією.

За словами Зеленського, під час зустрічей у Москві обговорювали обмін військовополоненими та гарантії безпеки. 

Він наголосив, що домовленість про повернення українських військових із полону є важливою для України.

Джерело: Володимир Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

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