Зеленський ввечері зустрінеться з Віткоффом і Кушнером після їхніх переговорів з путіним
Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері в Дубліні обговорить із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером результати їхніх переговорів із Росією.
За словами Зеленського, під час зустрічей у Москві обговорювали обмін військовополоненими та гарантії безпеки.
Він наголосив, що домовленість про повернення українських військових із полону є важливою для України.
Джерело: Володимир Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.
Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.
До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.