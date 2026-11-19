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Блогер-арбітражник Олександр Слобоженко про свій «успішний успіх» в соцмережах розповідав постійно і без творчих викрутасів, схожий на сотні таких же колег по блогерському «цеху»: виріс у звичайній родині, перші гроші заробив самостійно, а не мама дала, створив успішний бізнес настільки, що став мільйонером до тридцяти років. Атрибути успіху звикло присутні у сторіс — Lamborghini, Ferrari, приватні перельоти, відпочинок на Ібіці, гірські серпантини Альп і впевненість людини, якій можна все.

Історіями про космічні заробітки на арбітражі трафіку від засновника Traffic Devils, крім підписників, цікавилися і правоохоронці, з метою відслідкувати, скільки ж податків в український бюджет сплатить юний мільйонер. Спойлер — ніскільки. При цьому Олександр Слобоженко ніколи не приховував ані свого розкішного способу життя, ані яскраві розваги за кордоном, перетнути який Олександр міг в любий момент та скільки завгодно разів.

Біографію, де з'явилися російські офіси, онлайн-казино, кардинг, сумнівні рекламні платежі, довідка про непридатність до військової служби, одноразовий донат у 20 мільйонів гривень на потреби ЗСУ (про нього Слобоженко окремо звітував перед аудиторією), не врятував. І 17 листопада 2026 року в італійському курортному місті Річчоне, Слобоженка затримала місцева поліція за запитом української сторони через Інтерпол. Замість чергового вояжу він очікує на рішення щодо екстрадиції у в’язниці Казетті і чомусь не стрімить.

Розбираємо, як хлопець із Білогородки створив Traffic Devils, на чому заробляла його команда, звідки взялися мільйонні статки та чому навколо них раз у раз з'являлися родичі й друзі.

Історія Слобоженка, який рано навчився заробляти

Олександр Слобоженко народився 3 серпня 1998 року в селі Білогородка на Київщині. У біографіях, які розповідали про його успіх, наголошували: єдина дитина у звичайній родині, без впливових зв'язків і стартового капіталу. Навчався у гімназії «Академія» та Білогородському закладі загальної середньої освіти №1, а згодом вступив до Київського коледжу зв'язку на спеціальність із розробки програмного забезпечення. Сам він пояснював, що сім років поглиблених занять математикою допомогли сформувати його бізнесове мислення.

Заробляти Слобоженко почав ще школярем. Із шостого класу підпрацьовував помічником будівельника, потім пішов у поліграфію та роздавав листівки. Приблизно в десять років у нього з'явився комп'ютер. Далі почався інтернет: з одинадцяти років він адміністрував спільноти й чати в соціальних мережах, у 12–13 років пробував себе в електронній торгівлі, вивчав рекламу та заробив перші кілька тисяч доларів. Одразу витратив їх на мотоцикл.

У 2016 році Олександр познайомився з арбітражем трафіку — це купівля реклами на одних майданчиках і залучення через неї користувачів на ресурси замовників. За переходи, реєстрації чи інші дії рекламодавець платить винагороду. Прибуток залежить від того, наскільки вдало команда купує трафік і скільки заробляє на залучених користувачах.

Слобоженко почав розбиратися в цій ніші разом із другом, а згодом зібрав невелику команду. У 2018 році встиг відзначитися у спорті: отримав звання майстра спорту та став чемпіоном України з шосейно-кільцевих мотоперегонів. Того ж року завершив професійну кар'єру гонщика, любов до швидкості й дорогих машин залишилася з ним надовго.

Traffic Devils: казино, російський слід і перші податкові питання

У листопаді 2019 року Слобоженко заснував арбітражну команду Traffic Devils. Основними напрямами роботи стали медіабаїнг, гемблінг та беттінг — просування онлайн-казино й букмекерських сервісів.

За словами самого підприємця, перші пів року команда працювала зі збитками, і навіть виникали думки про закриття. Але в червні 2020-го справи пішли вгору, а бізнес почав масштабуватися.

Проте розслідувачі пропонували іншу версію медійної популярності Слобоженка. Ніби то Олександра розкручували власники російського онлайн-казино 1xBet як штучний медійний проект, покликаний залучати молодь до грального бізнесу.

Одночасно з тим, як у Олександра справи пішли вгору, на нього звернули увагу правоохоронці. Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Податківці нарахували майже 54,8 млн грн боргу. У Слобоженка провели обшуки вдома та в офісі в центрі Києва, однак вилучене згодом повернули. У 2022 році справа фактично завмерла на стадії досудового розслідування.

Через кілька тижнів після відкриття провадження, Слобоженко зареєструвався фізичною особою-підприємцем третьої групи. На той момент ліміт річного доходу для цієї групи становив 8,3 млн грн, тоді як сам блогер розповідав про мільйонні щомісячні заробітки. Життя на широку ногу жодної миті не відкладалося через кримінальне провадження — у грудні 2020 року він уже публікував фотографії з Дубая.

Що рекламувала команда Слобоженка

За версією слідства, у 2020–2023 роках структура, якою керував Слобоженко, отримала понад 1 млрд грн незадекларованих доходів. Бюджет, за підрахунками правоохоронців, недоотримав понад 213 млн грн податків, приблизно 4,3 млн євро.

Мають значення і напрямки, куди команда Олександра, спрямовувала рекламний трафік. У розслідуваннях та матеріалах щодо діяльності пов'язаних структур, були онлайн-казино й букмекерські сервіси. Серед згаданих брендів — 1xBet, 1WIN, PinUp та PariMatch. Крім гемблінгу й беттінгу, йшлося про дейтинг-сервіси, платформи на кшталт OnlyFans, кол-центри та контрафактна медична продукція.

У матеріалах також згадувалися шахрайські рекламні акаунти. В діяльності структур, пов'язаних із Слобоженком, зокрема ТОВ «Трафік Девілс», ТОВ «Фінанс Сістемс» та АО «Вінкос», згадувалося навіть про кардинг — використання викрадених банківських карток громадян країн ЄвроСоюзу та США для оплати реклами в соціальних мережах. До повномасштабного вторгнення Traffic Devils мала офіси в Москві та Санкт-Петербурзі. Московський підрозділ фігурував під назвою TD MSK. Пізніше команда працювала також на ринках Польщі та Казахстану.

Ferrari за мільйон доларів і колекція на три

Дбав Слобоженко і про розвиток власного медійного бренду. Купував рекламу у відомих блогерів, з'являвся на YouTube-інтерв'ю та подав заявку на реєстрацію торговельної марки Alex Slobozhenko. Наприклад, інтерв'ю в Раміни Есхакзай набрало понад 1,2 млн переглядів.

Окремою частиною публічного образу Олександра стали автомобілі. У колекції, яку Слобоженко сам оцінював приблизно в $3 млн, були Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette та BMW M3 Competition. Сашко регулярно постив у соцмережах кадри вуличних перегонів на спорткарах із порушенням правил дорожнього руху, а також заїздів на багі заповідними територіями Карпат. Одного разу блогер навіть втрапив в ДТП. У 2021 році Слобоженко в Дубаї орендував Ferrari SF90 Stradale вартістю близько мільйона доларів. Хлопець хотів випробувати суперкар і вирішити, чи варто продавати власний Lamborghini Huracan та переходити на Ferrari. Тест-драйв закінчився аварією, яку підприємець пояснив технічною несправністю авто.

«Шлях», Альпи й довідка про непридатність

Після початку повномасштабного вторгнення, Слобоженко публічно заперечував роботу на російський ринок і подавав свою діяльність як боротьбу в інформаційному просторі. Проте в матеріалах розслідувачів з'явився епізод із віртуальними картками сервісу SPENDGE. Начебто у березні–травні 2022 року під час оплати реклами у Facebook та Google працівниками Traffic Devils і московського підрозділу TD MSK нібито скористалися збоєм конвертації валют. Через сервіс пройшли платежі на 25 943 280 євро, тоді як фактично було списано лише 259 433 євро. Різниця становила 25 683 847 євро.

Того ж року у квітні Слобоженко вперше після початку великої війни виїхав з України, на підставі внесення до системи «Шлях» як волонтера Закарпатською обласною військовою адміністрацією. Кордон перетнув через Ужгород на мікроавтобусі Volkswagen Crafter разом із колишнім донецьким поліцейським Андрієм Медяником.

А вже в серпні Слобоженко порадував підписоту екстремальним відео з Італії, де розповідав про «маленький сімейний пробіг» Альпами. У поїздці брали участь два Lamborghini Huracan та інші спорткари. За даними українських ЗМІ, автомобілі мали українські реєстраційні номери, а заїзди на великій швидкості знімали з гелікоптера.

Наступними посипалися сторіз, де розкіш кричала: чартери, Ferrari, топові BMW, стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо та Доломітові Альпи. Восени того ж року Слобоженко разом із другом Романом Дзюбенком влаштували перегони на Lamborghini в центрі Варшави. Щоправда, цього разу розвагу перервала польська поліція.

Приблизно через пів року після виїзду, Олександр повернувся в Україну і майже одразу отримав висновок військово-лікарської комісії Голосіївського району Києва про непридатність до військової служби через серйозні проблеми із здоров’ям. Документ підписав голова комісії Володимир Приходько. Приходька згодом його звинуватили в отриманні хабарів за зняття військовозобов'язаних з обліку, а справа щодо нього дійшла до суду. А «серйозно хворий» блогер радісно публікував відео зі спортзалу, штангою, стрибками сальто у водойму, мотоциклами та снігоходами. Звісно, розслідувачів зацікавили обставини отримання довідки, тим більше, що протягом наступних двох років Слобоженко 12 разів виїжджав за кордон.

Мама, бабуся та дуже скромний мільйонер Саша

У 2023 році Бюро економічної безпеки знову взялося за справу, пов'язану з діяльністю Слобоженка. У матеріалах фігурували статті 212, 203-2 та 209 Кримінального кодексу України.

Детективи з’ясували, що на самого Слобоженка офіційно були записані лише Mitsubishi Lancer 2009 року та мотоцикл BMW S1000RR 2019 року. Доволі скромний набір, як для власника колекції мільйонних суперкарів. Зате його 75-річна бабуся Ніна Звір, колишня вчителька праці, стала власницею двох квартир у київському житловому комплексі Taryan Towers, орієнтованою вартістю в $ 700 тисяч.

На матір, 45-річну Ірину Звір, записали паркомісця, квартиру на Печерську та частину елітних автомобілів, серед яких Mercedes-Benz Maybach S580, BMW M3 і Ferrari SF90 Stradale. Коли журналісти намагалися поговорити з матір'ю Слобоженка, вона спершу заявила, що не знайома із сином, а згодом завершила розмову.

Ще один автомобіль Toyota Land Cruiser 200, який використовувався для охорони, саме так, для охорони, був оформленим на Андрія Медяника, того самого колишнього поліцейського, з яким Слобоженко виїжджав через «Шлях». Медяник також заперечував, що знає про ці машини.

Родина поступово з'являлася і в реєстрах підприємців. Улітку 2023 року ФОП зареєструвала мати, а навесні 2024-го підприємцем стала й бабуся Ніна Звір. Її напрям діяльності — консультування з питань комерційної діяльності та керування.

Сам Слобоженко в листопаді 2023 року офіційно зареєстрував ТОВ «Трафік Девілс», директоркою якого стала його мати, та «Трафік Девілс Едженсі», створене разом із Романом Дзюбенком. Обидві компанії за підсумками року задекларували збитки.

Також Слобоженку належала 13-відсоткова частка в компанії «Ікігай Груп», що працювала у сфері оренди нерухомості. Її зареєстрували в Києві разом із Євгенієм Трусовим, Олександром Горкушиним, Максимом Якуповим, Владиславом Мирошниченком та Віталієм Духопеловим.

Дуже цікаво, що ТОВ «Трафік Девілс» згодом отримало статус резидента «Дія Сіті». А якими критеріями володіла компанія для такого статусу при відкритих кримінальних провадженнях?

Номери проваджень та підозра

28 березня 2024 року Слобоженко знову виїхав за кордон. Цього разу назад він уже не повернувся. У червні 2024 року в судовому реєстрі з'явилися процесуальні документи, пов'язані з розслідуваннями діяльності Слобоженка: провадження Офісу генерального прокурора №42023000000000987, №42023000000000988 та №42023000000000989, а також провадження Національної поліції Києва №12024100000000824.

Окремо фігурувала ухвала Шевченківського районного суду Києва №761/19735/24, якою СБУ зобов'язали розпочати досудове розслідування.

16 серпня 2024 року Бюро економічної безпеки офіційно повідомило Слобоженку про підозру. Йому інкримінували ухилення від сплати понад 213 млн грн податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Детективи арештували вісім транспортних засобів і нерухомість у Києві.

Мільярдні доходи та криптогаманці: що кажуть в БЕБ

Бюро економічної безпеки оприлюднило деталі схеми, яку, за версією детективів, використовувала структура Слобоженка.

У 2020 році він залучив знайомих та фахівців у сфері ІТ, створив вебресурс і зареєстрував торговельну марку. Водночас саму комерційну структуру, за даними слідства, навмисно не оформили як юридичну особу та не поставили на податковий облік. Трудові договори зі співробітниками також не укладалися. Загальне керівництво здійснював Слобоженко. Довірена особа відповідала за внутрішню бухгалтерію: обліковувала надходження та розподіляла виплати працівникам.

Основні гроші структура отримувала від афілейт-маркетингу — просування в інтернеті та соціальних мережах послуг у кількох напрямах: Gambling — онлайн-казино й азартні ігри, betting — букмекерські контори, dating — сервіси знайомств, nutra — товари для краси та здоров'я.

Для руху коштів використовували криптовалютну мережу. Довірені особи реєстрували криптогаманці в електронних платіжних системах на власні паспортні дані. На ці гаманці надходила оплата за арбітраж трафіку. Далі віртуальні активи переказували на гаманці, пов'язані із самим керівником, або обмінювали на готівкові долари США через пункти обміну валют. За підрахунками БЕБ, у такий спосіб за 2020–2023 роки було отримано понад 1 млрд грн доходу за офіційним курсом НБУ. Ці кошти не декларували, а бюджет недоотримав понад 213 млн грн податків.

Частину легалізованих коштів витрачали на елітні автомобілі та столичну нерухомість. За результатами розслідування детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Слобоженку про підозру за частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та частиною першою статті 209 — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Після обшуків та експертиз правоохоронці наклали арешт на вісім транспортних засобів, зокрема елітні спорткари, а також квартири й іншу нерухомість у Києві.

Двадцять мільйонів на ЗСУ та затримання в Італії

Навесні минулого року Слобоженко опублікував відеозвернення, у якому заявив, що погашає податковий борг, а також передав 20 млн грн на потреби Сил оборони України. Але це не точно.

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17 листопада 2026 року оперативна група управління поліції Ріміні затримала 28-річного українця в готелі. Підставою став міжнародний розшук через Інтерпол за запитом української сторони. Йшлося про підозри в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та відмиванні коштів.

За інформацією італійських правоохоронців, Слобоженка зафіксували під час заселення до готелю. Його доправили до поліцейського управління на площі П'яццале Борначчіні, ознайомили з підставами затримання та перевели до в'язниці Казетті. Там він очікує на рішення щодо екстрадиції до України.

Олександр Слобоженко має чималу аудиторію не лише серед підписників у соцмережах. На нього підписані й чимало публічних людей — представники бізнесу, медійники, блогери та інші відомі особи. Наприклад, співак Qatoshi, блогери Влад Шевченко, Анастасія Скальницька, Раміна Есхакзай, журналіст Яніна Соколова, актор Дмитро Музика. UA.News звернулися до них із проханням прокоментувати затримання засновника Traffic Devils та пояснити, чи підтримують вони з ним зв’язок. На момент підготовки матеріалу тільки Дмитро Музика та Яніна Соколова відповіли, що ніколи не бачилися з Слобоженком.

«Хімпром», «Карфаген» і Слобоженко: що тут може бути спільного

Затримання Олександра Слобоженка в Італії можливо пов’язано з ринком шахрайських кол-центрів та людьми, котрі є фігурантами справи «Карфаген». Раніше, у червні 2023 року, народний депутат Олександр Куницький, який входив до парламентської тимчасової слідчої комісії з питань кібершахрайства, публічно заявляв про можливу причетність засновника Traffic Devils до мережі шахрайських кол-центрів.

В публічному просторі існує припущення, що розслідування, після обшуків у Слобоженка та його матері Ірини Звір, притихли на тривалий час саме завдяки підтримці одного з учасників справи «Карфаген». Не за просто так, а $400 тисяч за «вирішення питання» одноразово та подальші $100 тисяч кожного місяця, які отримував силовик від Сашка. Але це чутки. Поки що.

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