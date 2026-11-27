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Хто такий «Вова» на плівках Міндіча, спробував відповісти президент Володимир Зеленський в інтерв’ю кореспондентці ВВС Сарі Рейнсфорд, яка озвучила прохання українських колег, мовляв, ті такої можливості не мали.

«Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь», — сказав президент.

Примітно, що Зеленський не уточнив, про якого саме «Вову» йдеться та й запитання не містило жодного прізвища, але президент поспішив пояснити, що до нього воно стосунку не має.

Незалежні антикорупціонери і тиск з боку спецслужб

Президент також додав, що Україна не програє війну з корупцією, а навпаки — бореться з нею, адже в державі створена велика антикорупційна інфраструктура та ухвалені відповідні реформи. На запитання журналістки ВВС Сари Рейнсфорд про мільйони й мільярди євро допомоги на тлі гучних корупційних справ, підозр щодо високопосадовців, ексгенпрокурора та близьких друзів Зеленський заявив, що влада не заплющує очі на виклики, і наголосив: «Це не про якихось друзів».

Окремо журналістка згадала інтерв’ю керівника САП Олександра Клименка, котрий заявляв про тиск з боку спецслужб (СБУ) та запитала, чи втрутиться Офіс президента, аби цей тиск зупинити. Зеленський заперечив перешкоджання розслідуванням, наголосив, що антикорупційні органи є незалежними і зазначив, що підтримує їх у межах закону.

«Династія» для «Вови»: що було на плівках НАБУ

Згадка про «Вову» з’явилася в аудіозаписах, задокументованих НАБУ у справі «Мідас». На плівках зафіксовані розмови Тимура Міндіча з трьома різними особами, серед них діалог про будівництво чотирьох маєтків (кооператив «Династія»), які будував колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов за гроші, що давав Міндіч. З розмови випливає, що власниками будинків є сам Міндіч, Олексій Чернишов, якийсь «Андрій» та якийсь «Вова».

«Династія» — це недобудоване котеджне містечко в селищі Козин під Києвом. За даними слідства, група осіб відмила через це будівництво понад 460 млн грн (близько $9 млн). У травні 2026 року підозри отримали колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч та ще кілька фігурантів.

У матеріалах справи йдеться про п’ять об’єктів: чотири приватні резиденції приблизно по 1 000 кв. м кожна та окремий будинок зі спа-зоною, басейном і спортзалом. На записах НАБУ, оприлюднених 11 травня, є концепція резиденції за 2020 рік. А 12 травня прокурор САП у суді озвучила маркування будинків, яким користувалися фігуранти: R2 нібито належав Єрмаку, R3 — Міндічу, R4 — Чернишову, власника R1 офіційно не назвали, а під позначкою R0 мав бути спа-комплекс та зона відпочинку.

Слідство оцінило вісім гектарів землі під забудовою у $6 млн, а зведення кожної резиденції приблизно у $2 млн. Замовником будівництва, за версією правоохоронців, виступав житлово-будівельний кооператив «Сонячний берег».

Слід зазначити, раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що Володимир Зеленський не фігурує у досудовому розслідуванні НАБУ та САП щодо легалізації 460 млн грн на будівництві маєтків під Києвом.

«Президент України в межах досудового розслідування не фігурував і не фігурує», — сказав Кривонос під час брифінгу у травні, 2026 року.

Як до будівнитцва «Династії» долучився фармбізнес Червоненка

Якось у «фільмі» від НАБУ про розслідування справи «Мідас» в епізоді «Династія», озвучили наявність ще одного фігуранта — український фармбізнес. Згадали про нього побіжно. Увага детективів тоді була зосереджена на корупції в «Енергоатомі», тож роль фармкомпаній, через які «відмивали» гроші для топпосадовців, залишалася в тіні. Коли оприлюднили матеріали у справі щодо забудови в Козині, НАБУ кількома словами згадало про схему виведення грошей через так звану «форму-1».

За даними слідства, для фінансування будівництва резиденцій «R» створили житлово-будівельний кооператив «Сонячний берег». Кооператив був формальним замовником, щоб створити ілюзію законності походження грошей. Люди, підконтрольні Чернишову, отримували кошти за нібито «надані послуги» від двох типів структур: фірм із ознаками фіктивності та компаній із фармгалузі. Якраз залучення фармацевтичних підприємств є показовим, адже велика фарма — це репутація, ліцензії та великі обіги. Те, що великі фармкомпанії платили за вигадані послуги структурам Чернишова, по суті означає їхню участь у легалізації коштів.

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Частка «фармацевтичних» грошей становила близько 10% від усієї суми, тоді як решта 90% йшла готівкою через помічників. Саме ці 10% мали створити «фасад» легальності перед банками та фінансовим моніторингом. Без цих десяти відсотків, підкріплених репутацією фармкомпаній, вся «Династія» виглядала б як звичайний самобуд за вкрадену готівку. Натомість участь фармбізнесу давала змогу ховати реальне походження мільйонів доларів, робити будівництво схожим на офіційний інвестпроект і виводити гроші з корупційних схем навколо «Енергоатома» через нібито легальні контракти на «послуги».

Завершення розслідування у справі «Мідас»

На початку листопада НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі «Мідас» і відкрили матеріали провадження для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт надійде до суду.

Детективи працювали над викриттям масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. За даними слідства, учасники злочинної організації вимагали від компаній, які співпрацювали з «Енергоатомом» та іншими підприємствами у сфері управління Міненерго, від 10% до 15% вартості контрактів за підписання угод, їх продовження або збереження статусу постачальника. Тим, хто відмовлявся платити, затримували розрахунки за виконану роботу та витісняли з ринку, а сама схема отримала у слідства назву «шлагбаум». Для роботи з готівкою та відмивання коштів діяв окремий офіс у центрі Києва, через який лише з енергетичної галузі у 2020–2025 роках пройшло понад $111 млн і 12 млн євро готівкою, для приховування походження грошей і майна також використовували криптовалюту, цінні папери, закордонний інвестиційний фонд, мережу іноземних компаній та оформлення активів на інших осіб; частину активів в Україні та за кордоном уже заарештували, а окремі епізоди розслідують в інших провадженнях.

У межах справи підозри отримали восьмеро людей, фігуранти користувалися кодовими іменами: бізнесмен і співзасновник «Кварталу-95» Тимур Міндіч, який у ніч проти 10 листопада 2025 року виїхав з України і згодом потрапив під санкції РНБО, фігурував як «Карлсон», бізнесмен Олександр Цукерман — «Шугармен» або «Шеф», колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк — «Рокет», екскерівник виконавчої дирекції з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов — «Тенор». У матеріалах також згадуються працівники бек-офісу Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна, а згодом підозри отримали ексочільник Міненерго та Мін’юсту Герман Галущенко («Професор» і «Сигізмунд») і ексвіцепрем’єр та екскерівник Міннацєдності Олексій Чернишов («Че Гевара»).

У провадженні щодо відмивання коштів учасників «Мідаса» повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, а серед згаданих у матеріалах щодо легалізації майна та відмивання грошей також фігурують Сергій Сіранчук, Лілія Лисенко, Геннадій Опальчук і Марина Медведєва.

Власник фармбізнесу Червоненко і звʼязок з «Династією»

Прізвище фармацевтичного підприємця в списки підозрюваних так і не потрапило. Ігор Червоненко, власник групи «Фармастор», до якої входить мережа «Аптека Доброго Дня» — той самий власник фармкомпаній, за допомогою яких відмивалися кошти на будівництві котеджів «Династія» в Козині.

Ігор Червоненко

З розслідування UA.News відомо, що частку ТОВ «Фармастор» (виторг якого у 2025 році становив 4,24 млрд грн), оформлено на кіпрську Pharminvest Holdings Limited, і за даними наших джерел, понад 30% цієї компанії контролюють люди з оточення Міндіча.

Співпраця і тісна дружба між Червоненком та Міндічем почалися з моменту, коли Міндіч допоміг вийти з-під санкцій старшому брату Ігоря, колишньому міністру транспорту Євгенію Червоненку. Після того, передача 30% доходів аптечного бізнесу Міндічу, стала оплатою за вдало вирішену підсакційну проблему.

Свого часу народний депутат Ярослав Железняк також зазначав, що офіційної підозри у справі «Мідас» Червоненко поки не має, але його контакти з фігурантами заслуговують на увагу слідства, оскільки фіксувалися візити Олександра Цукермана з партнерами до офісів аптечних мереж.

До орбіти Червоненка та пов’язаних із ним структур належать ТОВ «Аптека Доброго дня» (понад 600 точок і 1,438 млрд грн валового доходу у 2024 році), ТОВ «Зірка Фармацевтики» (571 млн грн доходу за минулий рік), медична компанія «ІРІС» і ТОВ «РАМ РУАН» (разом понад 1 млрд грн доходу у 2024 році), а також мережі «Аптека Доброго дня — Київ», «АО Біокон» (34 аптеки), «Аптека 7», «Будьте здорові», «Аптека №418», «Аптека Аронія», «Аптека №1 Трансфарм», «Асторія-Фарм», «Аптека Мірра», «Фарма-Сіті», «Фармабене» та ще понад 15 юросіб — загалом близько тисячі торгових точок з урахуванням франшиз.

Рік по «Міндічгейту»

З моменту викриття одного з найбільших корупційних скандалів в Україні нещодавно минув рік. Тоді Президент Володимир Зеленський пообіцяв невідворотність покарання для кожного причетного до розкрадання державних мільйонів. Проте станом на листопад 2026 року у СІЗО немає жодного фігуранта «Міндічгейту». Головні організатори спокійно живуть в Ізраїлі та судяться з Президентом через санкції, а українські топчиновники та виконавці вийшли на волю під багатомільйонні застави або під домашній арешт.

Хто де через рік після «Міндічгейту»

Тимур Міндіч («Карлсон») — за кордоном. За день до обшуків у листопаді 2025 року виїхав із країни як багатодітний батько й осів в Ізраїлі, громадянство якого має. Заочно заарештований і перебуває під санкціями РНБО, які зараз оскаржує у Верховному Суді. Запит України на його екстрадицію з весни 2026 року залишається без відповіді.

Олександр Цукерман («Шугармен») — за кордоном. За кілька днів до обшуків виїхав через Молдову та Відень до Ізраїлю. Мешкає в елітному тель-авівському ЖК Alrov Towers по сусідству з Міндічем. Оголошений у розшук, чекає на рішення щодо екстрадиції та слідом за партнером судиться із Зеленським через санкції.

Герман Галущенко («Професор» / «Сигізмунд») — під домашнім арештом. Після звільнення з Мін'юсту в лютому 2026 року намагався втекти з країни, але був затриманий на кордоні та відправлений у СІЗО. У червні за нього внесли 150 млн грн застави, а в жовтні суд дозволив зняти електронний браслет.

Олексій Чернишов («Че Гевара») — на волі. Після викриття справи «Мідас» отримав арешт із заставою у 51,6 млн грн, яку за нього внесли наступного ж дня. У липні 2026 року ВАКС зняв із ексвіцепрем'єра електронний браслет, наразі він перебуває під процесуальними обов'язками.

Андрій Єрмак — на волі. Залишив посаду керівника ОП наприкінці листопада 2025 року, а згодом поновив адвокатську діяльність та очолив один із комітетів у НААУ. У травні 2026 року отримав підозру у легалізації коштів через будівництво маєтків у Козині й провів у СІЗО лише 4 дні — вийшов під заставу в 140 млн грн.

Ігор Миронюк («Рокет») — під цілодобовим домашнім арештом. Рекордсмен справи за часом у СІЗО, де провів майже рік. Суди поступово знизили йому заставу зі 126 до 25 млн грн, проте гроші так і не внесли. Восени 2026 року вийшов з-під варти через сплив граничного строку тримання під час досудового розслідування й носить електронний браслет.

Дмитро Басов («Тенор») — на волі. У листопаді 2025 року провів за ґратами два тижні та вийшов під заставу в 40 млн грн. Попри нову підозру в липні 2026 року (щодо відмивання грошей через крипту та нерухомість на Балі), запобіжний захід йому не посилювали.

Офісна «пральня» (Ігор Фурсенко, Леся Устименко, Людмила Зоріна) — усі на волі.Бухгалтерки вийшли з СІЗО вже наступного дня після арешту під сукупну заставу в 37 млн грн, а координатор бек-офісу Фурсенко («Рьошик») залишив ізолятор за два тижні після внесення 95 млн грн. Усі троє чекають на суд під процесуальними обов'язками.

Збитки «Енергоатому» не рахували

Публічно справу описували як розкрадання коштів «Енергоатому», фігурантам інкримінували отримання та легалізацію $111 млн і 12 млн євро. Але збитків державній компанії не встановили, «Енергоатом» навіть не визнали потерпілою стороною.

«Досудовим розслідуванням не встановлені збитки АТ "НАЕК "Енергоатом"». Такий самий висновок міститься в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 25 серпня 2026 року (справа № 991/10706/26). Те саме підтвердив директор НАБУ Семен Кривонос.

А якщо «Енергоатом» не зазнав збитків, то що саме в нього розкрадали? Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький ставить під сумнів навіть походження коштів, які слідство вважає злочинними, у Міндіча та Цукермана.

«Не вдалось дізнатись походження коштів в тих же Цукермана та Міндіча. Не вдалось дізнатись походження коштів в інших фігурантів. Але вже заявлено, що кошти злочинного походження. Хоча прямих доказів цьому нема. Предикату для легалізації нема. Що саме легалізують — загадка», — каже колишній прокурор САП.

Броневицький вважає, що гучне розслідування поки що не продемонструвало результатів на які можна було б очікувати від боротьби з корупцією в енергетиці.

«Основний ефект Мідасу — зміна управлінських команд в енергетичній сфері. А сама справа перетвориться на черговий "довгограй", який роками буде слухатись у суді, до якого стухне інтерес і про який з часом забудуть», — прогнозує Броневицький

Напевно, «Енергоатом» залишиться без відшкодувань, а українці так і не дізнаються, хто такий Вова на плівках НАБУ. Про останнє найбільше шкода.

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